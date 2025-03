Palazzina alla Piccola, pace fatta tra Comune e Linee Lecco: ritirato il ricorso

Dopo l’udienza di settimana scorsa il Tar si è pronunciato, decretando la cessazione del provvedimento per ‘sopravvenuta carenza di interesse’

Definito improcedibile anche il ricorso presentato dagli ex amministratori della partecipata

LECCO – “Pace fatta” tra Comune e Linee Lecco. Il contenzioso che vedeva contrapposte le due parti, nato in seguito al caso della palazzina abusiva alla Piccola, è stato risolto.

La scorsa settimana, mercoledì 5 marzo, si è tenuta l’udienza al Tar. La sentenza è arrivata ieri, 10 marzo: “La sezione quarta del Tar Lombardia – ha fatto sapere l’amministrazione comunale – ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Gli avvocati delle due parti in causa si sono ritrovati davanti al giudice comunicando di aver raggiunto un accordo. Il Tar, prendendo atto delle delibere del Consiglio Comunale, delle determine dirigenziali e della volontà delle parti, ha decretato la cessazione del provvedimento ‘per sopravvenuta carenza di interesse’”.

Lo scorso dicembre come noto Comune e partecipata avevano raggiunto un accordo stragiudiziale per evitare l’abbattimento della palazzina che avrebbe dovuto ospitare gli uffici di Linee Lecco, risultata poi abusiva per un errore burocratico, una svista dei tecnici comunali che hanno concesso di costruire dove non si poteva. Tramite il principio dell’accessione la palazzina è diventata di proprietà del Comune di Lecco (con delibera approvata dal consiglio comunale che ha anche votato il cambio di destinazione d’uso, rendendo lo stabile conforme al Pgt). Confermato l’accordo e sanato l’abuso, i motivi di contesa sono venuti meno.

“Allo stesso tempo – fanno sapere dal Comune – per quanto riguarda il ricorso che vedeva gli ex amministratori di Linee Lecco (il presidente Mauro Frigerio e il Direttore Salvatore Cappello, ndr) contrapposti al Comune di Lecco, con altra sentenza “parallela” sempre del 10 marzo, il TAR ha preso atto della precisazione fornita dall’ente comunale, ossia che i due soggetti fossero coinvolti per la carica ricoperta e non come soggetti privati, e ha dichiarato il ricorso come improcedibile”. Ricevute le due sentenze, il Sindaco Mauro Gattinoni ha informato dell’esito i Capigruppo.

Nelle scorse settimane la palazzina alla Piccola è stata sgomberata, in attesa di decidere quale sarà la sua destinazione d’uso.

