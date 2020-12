Palazzo delle Paure, dopo le pulizie tornano i senzatetto. Il centrodestra: “E ora?”

Il ritorno dei senzatetto a Palazzo delle Paure. La segnalazione di Minuzzo (Forza Italia)

”Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima. Cambio di passo Gattopardesco”.

LECCO – Aveva fatto discutere nei giorni scorsi il transennamento del passaggio pedonale di Palazzo delle Paure per le operazioni di sanificazione del porticato, con il centrodestra che aveva accusato l’amministrazione comunale di aver in quel modo voluto solo ‘sfrattare’ i senzatetto che lì avevano trovato riparo.

La pulizia era stata fatta in vista dell’apertura della mostra natalizia su Lorenzo Lotto di cui Palazzo delle Paure ospiterà la “Madonna con Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Caterina d’Alessandria” che resterà esposta a Lecco fino al 6 aprile.

Nel giorno dell’inaugurazione, dopo la rimozione delle transenne, i clochard sono tornati ad abitare la notte il porticato. Lo fa notare Emilio Minuzzo, consigliere comunale di Lecco Merità di Più-Forza Italia:

“Dopo il titanico intervento di santificazione fuori da Palazzo delle Paure, la dura realtà è tornata (come ampiamente predetto) alla porta e non solo in maniera metaforica – scrive – L’operato della nuova Giunta non parte sotto le migliori stelle, più che un cambio di passo notiamo un atteggiamento gattopardesco: tutto deve cambiare perché tutto resti come prima”.

“Ci spieghino ora quale saranno i passi successivi – aggiunge il consigliere di centrodestra – È indubbio che le persone che li sostavano e che sono tornate, riprenderanno a fare ciò che hanno fatto fino ad ora. È questa il cambio di passo sull’esclusione sociale?! Sono questi i grandi interventi a difesa della dignità delle persone e del decoro urbano ( che qualcuno per salvare la faccia, derubrica a interventi di natura igienico-sanitaria). Un noto intercalare dice che chi ben comincia è a metà dell’opera, ci auguriamo non sia il nostro caso”.