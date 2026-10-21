Pannelli pubblicitari a led: tante le richieste, ma bisogna trovare linee guida condivise

Nella Commissione si è discusso anche della possibilità di installare totem pubblicitari

“Servono scelte condivise perché si tratta di un tema che ha un impatto sull’estetica della città”

LECCO – Nella Commissione IV che si è svolta martedì pomeriggio è stato avviato un primo momento di confronto sul tema dei pannelli pubblicitari a led e dei totem pubblicitari per cui sul tavolo del Comune di Lecco ci sarebbero numerose richieste da parte degli operatori.

A introdurre l’argomento è stato l’assessore Marco Caterisano (FDI): “Voglio capire cosa ne pensa la commissione e magari trovare insieme delle linee guida perché si tratta di un tema che ha un impatto sull’estetica della città. L’idea era quella di iniziare con pannelli di dimensioni precise in zone precise. Anche rispetto ai totem pubblicitari abbiamo avuto diverse richieste e dobbiamo capire se concederli in determinate aree”.

Il primo intervento è stato della consigliera Simona Piazza (PD): “Forse è arrivato il momento di darci una regola condivisa. Mi permetto di sottolineare qualche parametro che credo vada inserito in una bozza di regolamento: numero complessivo in città per non snaturarla, attenzione particolare ai luoghi e vincolare questi strumenti anche a una fruizione pubblica a vantaggio della collettività. Sono alcuni input che possono essere utili per avviare una discussione”.

Gerolamo Fazzini (Fattore Lecco) ha condiviso le parole della consigliera Piazza: “Anche io non chiuderei le porte a queste nuove tecnologie, ma i temi dei numeri e delle collocazioni sono decisivi. Se andiamo verso questa strada, però, forse è bene fare anche un ragionamento complessivo sull’inquinamento visivo considerando sia le nuove possibilità, sia quello che già esiste”.

Anche Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco) ha sottolineato come questo momento di confronto può essere l’occasione per una revisione generale.

“L’obiettivo della commissione è arrivare a un regolamento condiviso sul tema – ha concluso Caterisano -. Anche rispetto ai vecchi cartelloni pubblicitari abbiamo già fatto alcune riflessioni perché, spesso e volentieri, a livello di decoro lasciano a desiderare. Comunque vi terremo aggiornati sul prosieguo dei lavori e ci aggiorneremo ad altre commissioni”.

Il regolamento attuale risale alla metà degli Anni ’90, l’intenzione non sarebbe di rifarlo ex novo, ma aggiornarlo rispetto alle nuove tecnologie presenti.