Paolo Fiocchi diventa un “caso” e l’azienda Fiocchi Munizioni prende le distanze

In un comunicato ufficiale firmato dal presidente Stefano Fiocchi e dal CEO Alexander Ruestig, l’azienda dichiara “la propria totale estraneità a tali decisioni”

“Paolo Fiocchi non riveste alcun ruolo e non ha alcun rapporto con Fiocchi Munizioni S.p.A.”

LECCO – Fiocchi Munizioni prende ufficialmente le distanze dalle scelte politiche di Paolo Fiocchi, consigliere comunale a Lecco e candidato più votato di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni amministrative, che nei giorni scorsi ha lasciato il partito di Giorgia Meloni per aderire al movimento del generale Roberto Vannacci.

La presa di posizione è contenuta in un comunicato diffuso oggi dalla società e firmato dal presidente Stefano Fiocchi (cugino di Paolo) e dal Chief Executive Officer Alexander Ruestig.

“In riferimento alle recenti notizie riguardanti le scelte politiche personali di Paolo Fiocchi, figlio dell’europarlamentare Pietro Fiocchi, Fiocchi Munizioni S.p.A. precisa, ancora una volta, la propria totale estraneità a tali decisioni”, si legge nella nota.

L’azienda ribadisce quindi “la piena estraneità e indipendenza rispetto alla politica” e precisa che “Paolo Fiocchi non riveste alcun ruolo e non ha alcun rapporto con Fiocchi Munizioni S.p.A.”, confermando inoltre “la propria totale estraneità ai fatti e alle affermazioni emerse in conseguenza delle recenti notizie, dalle quali prende formalmente le distanze”.

La nota arriva a pochi giorni dalla scelta di Paolo Fiocchi di lasciare Fratelli d’Italia per aderire al movimento guidato da Roberto Vannacci, una decisione che ha avuto ampia eco nel panorama politico lecchese e non solo.

Il comunicato è sottoscritto dal presidente Stefano Fiocchi, fratello dell’europarlamentare Pietro Fiocchi, e dal CEO Alexander Ruestig, recentemente nominato alla guida del Gruppo Fiocchi. Il gruppo, con sede in Italia, fa parte di Czechoslovak Group (CSG), realtà industriale e tecnologica globale, e comprende Fiocchi Munizioni, il marchio Baschieri & Pellagri e la società britannica Lyalvale Express, all’interno della divisione Ammo+.