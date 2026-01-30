Parcheggi. Via gli stalli bianchi in via Parini, Caterisano (FdI): “Difficoltà per i lavoratori del centro”

Trasformati a pagamento gli ultimi parcheggi gratis del centro. La critica del consigliere di Fratelli d’Italia

Secondo Caterisano la scelta penalizza lavoratori e residenti e apre interrogativi sulla gestione futura della sosta

LECCO – La trasformazione degli stalli bianchi in via Parini in parcheggi a pagamento accende il dibattito sulla gestione della sosta in centro città. A intervenire è Marco Caterisano, consigliere comunale ed esponente di Fratelli d’Italia Lecco, che prende posizione sulla decisione, definendola fortemente penalizzante per chi lavora nel cuore della città.

“Prendo atto che questa mattina sono stati trasformati in parcheggi blu a pagamento gli stalli bianchi lungo il tratto di via Parini, tra gli ultimi rimasti nel centro città – afferma Caterisano, collocando la scelta all’interno di un quadro più ampio di riduzione dei parcheggi gratuiti -. Dopo l’eliminazione di oltre 90 stalli sul lungolago, dei quattro stalli in viale Costituzione già soppressi e di quelli fronte Battistini che probabilmente verranno sacrificati per cercare di rimediare agli stalli eliminati dalla parte opposta della strada, le cattive sorprese sembrano non avere mai fine”.

Secondo Caterisano, si tratta di una decisione “che non può essere condivisa perché mette in seria difficoltà tutti i lavoratori del centro storico, che non possono permettersi né un box privato né parcheggi a pagamento per l’intera giornata lavorativa”.

Caterisano richiama anche quanto discusso in precedenza nelle commissioni comunali. “Si era parlato della trasformazione in blu degli stalli gialli, scelta che il sottoscritto non ha mai condiviso. In una zona come quella della Basilica, dove quasi tutti i parcheggi sono a sbarra e quindi non utilizzabili dai residenti, si rischiano enormi disagi per chi vi abita. In ogni caso non si era mai parlato della trasformazione degli stalli bianchi in parcheggi a pagamento“.

La decisione, secondo Caterisano, avrebbe effetti diretti sull’occupazione e sull’attrattività del centro: “Questa scelta risulta fortemente penalizzante per tutta la forza lavoro del centro di Lecco e di certo non incentiva l’occupazione”.

Nel suo intervento, il consigliere collega il tema dei parcheggi anche alle prospettive di sviluppo urbano contenute nel nuovo Piano di governo del territorio. “Dal nuovo Pgt attualmente in discussione si apprende che in città sorgeranno cinque nuove strutture alberghiere di medie e grandi dimensioni: un valore aggiunto per la città, per il turismo in continua crescita e per l’occupazione. Ma la domanda sorge spontanea: dove parcheggeranno tutte queste centinaia di persone?“

“Una città che cresce ha bisogno di pianificazione e di preservare gli equilibri, nell’interesse dei residenti e dei lavoratori. Ancora una volta, sembrano non essere tenuti in considerazione dall’amministrazione. Dove verranno recuperati questi stalli gratuiti, che erano già insufficienti per numero“.