Parcheggio Piazza Affari riservato alle moto, Piazza (Lega): “Di follia in follia, per Gattinoni gli escursionisti vengono prima dei Lecchesi”

Pubblichiamo di seguito la nota stampa integrale a firma di Carlo Piazza Capolista Lega Lombarda – Lega Lecco

“Da mesi proponiamo una risposta chiara e realizzabile: la costruzione di un parcheggio multipiano nell’area del Serpentino”

LECCO – L’ennesima decisione dell’Amministrazione comunale lascia perplessi e penalizza ancora una volta i cittadini lecchesi. La scelta di chiudere alle auto il parcheggio di Piazza Affari, riservandolo esclusivamente alle moto, rappresenta un provvedimento scollegato dalla realtà quotidiana di chi vive e lavora in città.

Privare i residenti dei rioni della possibilità di raggiungere agevolmente il centro, senza aver prima predisposto adeguate alternative in termini di posti auto, è una scelta che dimostra una totale mancanza di visione e pianificazione. Interventi di questo tipo possono essere attuati solo quando esistono soluzioni concrete e sufficienti per compensare i disagi creati.

Da mesi proponiamo una risposta chiara e realizzabile: la costruzione di un parcheggio multipiano nell’area del Serpentino, con almeno 250 posti auto. Un’infrastruttura moderna e funzionale, pensata per rispondere concretamente alle esigenze della città: durante il giorno al servizio dei lavoratori, con abbonamenti calmierati e parametrati all’ISEE; la sera e nei giorni festivi a disposizione dei residenti.

Si tratta di una proposta seria, sostenibile e immediatamente utile, che tutela chi vive il quartiere e sostiene chi lavora, già fortemente penalizzato dall’aumento delle tariffe. Un progetto realizzabile in tempi contenuti e che sarà inserito nel programma amministrativo di Filippo Boscagli Sindaco.

Ancora più grave è il fatto che, alle ore 11, l’area risultasse praticamente vuota, con un deserto di moto. Questo dato evidenzia chiaramente quanto la scelta sia stata improvvisata e priva di una reale analisi dei bisogni.

Ci chiediamo come sia possibile impostare in questo modo le politiche di viabilità cittadina. Sembra che per questa Amministrazione le esigenze degli escursionisti vengano prima di quelle dei lecchesi. Per noi, al contrario, la priorità devono essere i cittadini che vivono quotidianamente la città.

È tempo di invertire la rotta, con scelte concrete e vicine ai bisogni reali della comunità.

Carlo Piazza

Capolista Lega Lombarda – Lega Lecco