Parco Adda Nord, attribuite le deleghe ai consiglieri

Approvato anche in video conferenza il bilancio 2020 – 2022

Nella squadra è entrato a far parte anche Paolo Mauri, nominato a marzo dalla Regione Lombardia

TREZZO – Sono state attribuite giovedì scorso durante una riunione in videoconferenza le deleghe ai consiglieri del Parco Adda Nord. Come noto il nuovo Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord, presieduto da Francesca Rota, si è insediato sette mesi fa mentre a marzo è arrivata la nomina da parte di Regione Lombardia di Paolo Mauri. Ora la squadra quindi è al gran completo e, nonostante la fase d’emergenza ancora in corso, può riprendere il lavoro come sottolineato dall’intervento della Presidente durante la seduta in cui è stato approvato anche il Bilancio 2020/22.

“Questi primi sette mesi di attività si sono rivelati utili per conoscerci e comprendere al meglio il funzionamento dell’ente. Voglio ringraziare pubblicamente i colleghi consiglieri per l’impegno e soprattutto la passione profusa in modo da dare, passatemi il termine, una spallata all’attività del Parco. Con l’arrivo di Paolo Mauri la squadra è fatta e ho potuto procedere all’assegnazione completa delle deleghe. Stiamo lavorando d’intesa e lo faremo di sicuro anche nei prossimi anni per il bene del Parco Adda Nord. Abbiamo dato anche un nuovo assetto al personale dell’ente che attualmente è composto da otto persone, attraverso una redistribuzione completa degli incarichi per migliorare ancora la comunicazione con gli amministratori. Anche il direttore Mario Girelli sarà presente tutti i giorni negli uffici in modo tale che non ci sia dispersione di tempo e di momenti e che le questioni più importanti vengano affrontate quotidianamente”.

ATTRIBUZIONE DELEGHE 2020