Assemblea congressuale provinciale per PSI lecchese

La federazione lecchese si schiera per la candidatura di Vincenzo Maraio

LECCO – Si è svolto ieri, mercoledì, a Lecco, l’assemblea congressuale provinciale per eleggere i delegati in rappresentanza del PSI Lecchese al Congresso Nazionale Straordinario che si svolgerà a Roma il prossimo 29, 30 e 31 Marzo.

Le mozioni congressuali che in queste settimane vengono proposte agli iscritti al PSI in tutta Italia sono due: “Il domani è adesso” che propone candidato alla Segreteria Nazionale Vincenzo Maraio, attuale responsabile organizzativo del PSI nazionale e consigliere regionale presso la Regione Campania e “Identità Socialista per cambiare davvero”, che propone la candidatura di Luigi Iorio.

La Federazione di Lecco, durante l’assemblea provinciale, ha votato la mozione “ Il domani è adesso “, a favore di Vincenzo Maraio, tra i delegati partecipanti al prossimo congresso nazionale è stato eletto anche Armando Pigozzo e supplente il segretario provinciale Maurizio Corbetta.

“Ringraziamo le compagne e i compagni che mercoledì 20 marzo hanno partecipato all’importante assemblea provinciale – spiegano dal partito lecchese – un ringraziamento particolare al nostro compagno Armando Pigozzo, per il suo instancabile impegno politico nel nostro partito a livello comunale e provinciale”.

Pigozzo, al congresso nazionale straordinario, sosterrà la mozione “Il domani è adesso“ con Vincenzo Maraio.