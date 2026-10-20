PD Città di Lecco: “Pieno sostegno alle Forze dell’Ordine. Basta violenze, provocazioni e fake news”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del PD Città di Lecco in merito ai timori di possibili violenze, dopo che un pressante tam tam via social annunciava la volontà di compiere disordini anche a Lecco.

LECCO – “Nelle ultime ore Lecco sta vivendo un clima di crescente preoccupazione, alimentato dalla diffusione sui social network e nelle chat di messaggi allarmistici, minacce e appelli alla mobilitazione. Una situazione che ha generato paura tra i cittadini, i commercianti e le famiglie, arrivando persino a condizionare la normale frequenza scolastica di alcuni ragazzi.

Come Partito Democratico Città di Lecco condanniamo con fermezza ogni minaccia e incitamento alla violenza: non può esserci alcuna tolleranza verso chi pensa di trasformare le strade e le piazze della nostra città in luoghi di scontro e intimidazione.

Allo stesso tempo, riteniamo altrettanto grave alimentare un clima di paura attraverso la diffusione incontrollata di notizie non verificate, video e messaggi che si rincorrono nelle chat, contribuendo a generare panico e confusione. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e meritano risposte serie, non di essere esasperate.

La sicurezza è una cosa seria e non può essere affidata né alle provocazioni di chi minaccia violenze, né a ronde improvvisate o iniziative autonome di controllo del territorio. Anche gli appelli a mobilitarsi per difendere la città rischiano di alimentare ulteriormente le tensioni, anziché contribuire a risolverle.

L’ordine e la sicurezza pubblica sono competenza dello Stato. A garantirli sono la Prefettura, la Questura e le Forze dell’Ordine, alle cui donne e uomini esprimiamo piena solidarietà, fiducia e sostegno. Bene, dunque, l’attenzione e il coordinamento già attivati sul territorio lecchese per prevenire eventuali disordini e tutelare la cittadinanza.

Rivolgiamo infine un appello alla responsabilità di tutti: non condividere indiscriminatamente messaggi allarmistici, verificare le fonti, affidarsi alle comunicazioni delle autorità e segnalare alle Forze dell’Ordine eventuali situazioni di pericolo.

Lecco deve poter continuare a vivere la propria quotidianità con serenità. Non saranno le provocazioni, le fake news o la paura a dettare le regole della nostra città”.