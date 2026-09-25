PD Merate, eletto il nuovo direttivo, Mangiagalli segretario

Ecco le priorità del nuovo consiglio

MERATE – Si è riunito nella serata di martedì 22/09, il Circolo del Partito Democratico di Merate. L’assemblea, alla presenza di iscritte e iscritti, ha eletto all’unanimità Walter Mangiagalli come nuovo segretario del Circolo. Walter milita da dieci anni, ha iniziato il suo percorso nella giovanile e successivamente si è spostato nel partito. Nel corso di quesi anni ha avuto modo di partecipare alla vita del Circolo e alle attività politiche sul territorio.

Insieme al segretario è stato eletto anche il nuovo Direttivo, composto da Aldo Castelli (tesoriere), Christine Rosichelli, Elisabetta Arlati e Michele Magrin.

Nel suo intervento, il nuovo segretario ha ringraziato il Direttivo uscente e il segretario Giorgio Bossi per il lavoro svolto, così come la Segreteria provinciale, rappresentata da Manuel Tropenscovino, per il supporto dato durante questa fase di passaggio.

Per i prossimi mesi, il Circolo ha individuato alcune priorità su cui concentrare il proprio lavoro. La prima riguarda il rilancio dell’attività del Circolo, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione degli iscritti e costruire uno spazio sempre più aperto al confronto con simpatizzanti e cittadinanza.

Un secondo punto riguarda il rapporto con il territorio: il Circolo lavorerà insieme agli altri circoli del circondario e alla Federazione provinciale, mettendo in comune idee, esperienze e iniziative anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Infine, ci sarà particolare attenzione al rapporto con l’amministrazione comunale e con gli eletti del Partito Democratico, per mantenere un confronto costante tra l’attività istituzionale e ciò che emerge dal territorio.

Il nuovo Direttivo vuole quindi ripartire dalla partecipazione e dal confronto, coinvolgendo non solo gli iscritti ma tutte le persone interessate a dare un contributo alla vita politica e sociale della comunità.

È inoltre aperto il tesseramento al Partito Democratico. Chi vuole conoscere più da vicino le attività del Circolo, partecipare alle iniziative o dare il proprio contributo può contattarci e unirsi al percorso del Circolo. Il Circolo invita quindi iscritte, iscritti, simpatizzanti, cittadine e cittadini a partecipare ai prossimi incontri e alle iniziative che verranno organizzate.