Pescate. Il sindaco scrive al ministro Lamorgese: “Non riusciamo a tenere a casa la gente”

PESCATE – Il sindaco Dante De Capitani scrive al Viminale per sottolineare una difficoltà che accomuna molti sindaci: “Non riusciamo a tenere in casa i cittadini alla luce del fatto

che il DPCM relativo consente che le persone possano uscire di casa per fare attività

fisica e sportiva”.

“Gentile signora Ministro

In considerazione della pandemia che ha colpito e sta colpendo tutto il Paese, Le

esprimo le difficoltà di tanti sindaci nel tenere in casa i cittadini alla luce del fatto

che il DPCM relativo consente che le persone possano uscire di casa per fare attività

fisica e sportiva.

Questo rende i nostri percorsi montani e le nostre ciclabili a lago e a fiume percorse

da pedoni e ciclisti di ogni provenienza, che utilizzano impropriamente questa

“necessita” non vietata ma che risulta a mio avviso pericolosa, in quanto nella

fattispecie, incrociando persone su una ciclabile larga un paio di metri oppure su un

sentiero, risulta impossibile mantenere le relative distanze di sicurezza.

Ciò determina possibilità di contagio molto alte, perché nella pratica fisica e

sportiva specialmente, fiatone, sudore e goccioline biologiche sono veicoli pericolosi

di infezione.

Le chiedo quindi di intercedere nel Consiglio dei Ministri per far vietare queste

pratiche in un provvedimento governativo che obblighi le persone che non hanno

impellenti impegni di lavoro o di vere necessità a rimanere in casa.

La ringrazio anticipatamente nel frangente, e anche per aver riscontrato molto

efficacemente la mia del 11 settembre 2019″.