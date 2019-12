Piantine in dono ai passanti “per una città più verde e sostenibile”

L’iniziativa di AmbientalMente Lecco in piazza Garibaldi

Dossi: “Mettiamo il tema ambientale al centro delle proposte per la città”

LECCO – Flash mob di AmbientalMente Lecco sabato in Piazza Garibaldi, i cui attivisti hanno distribuito moltissime piantine colorate a tutti i passanti, per ricordare come “una città più verde e più sostenibile è possibile e va costruita insieme”.

Il messaggio prende spunto dalla “nuova tradizione” del Black Friday “che spesso ci spinge a consumi poco attenti: anche a Lecco possiamo porre attenzione ai nostri consumi e, anche a Lecco, si possono costruire alleanze per dare forma ad un’economia più civile” spiegano dal gruppo.

In questo senso, le piantine distribuite sono state riprodotte con cura e attenzione dal CFPP di Lecco e hanno quindi contribuito a quella necessaria integrazione tra ambientale, sociale ed economico di cui anche la nostra città ha bisogno.

“Ci troviamo nella fase di costruzione delle proposte programmate che ci piacerebbe proporre per la città – afferma Alessio Dossi, portavoce di AmbientalMente Lecco. – Alcune misure chiare e semplici ma in grado di dare subito il senso di quello che deve essere un modo ambientalmente sostenibile di guardare al futuro di Lecco. Per noi, l’ambiente non è l’unica cosa, è evidente. Siamo consapevoli al 100% che la città è composta da molteplici aspetti. Ma fino ad ora è stato molto faticoso porre il tema ambientale al centro. Eppure, l’emergenza dei cambiamenti climatici in atto ce lo impone. Ecco, porlo al centro, questo è quello che vogliamo fare”.