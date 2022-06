Piazza e Formenti (Lega): “Da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 8 milioni di euro”

Progetti di salute, mobilità sostenibile, aggregazione e turismo

Quattro i progetti a cui sono destinati i contributi nella provincia di Lecco

MILANO – Sono quattro i progetti nati dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo destinati alla provincia di Lecco, iniziative strategiche di sviluppo locale a cui sono destinate complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni da Regione Lombardia.

“Si tratta del frutto di politiche per la gestione del territorio, progettualità, azioni che concorrono a rafforzare il territorio lecchese per renderlo più vivibile e attrattivo sotto l’aspetto sociale, economico, ambientale”, commentano Mauro Piazza e Antonello Formenti, consiglieri regionali della Lega.

I progetti sono: UniverLecco-Sondrio Associazione per la promozione insediamenti universitari nelle Province di Lecco e Sondrio, progetto ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, contributo di 3,5 milioni di euro (3,350 milioni di euro da Fondazione Cariplo, 150.000 euro da Regione Lombardia) per la promozione dell’attività motoria negli individui di tutte le età e in qualsiasi stato di salute psico-fisica, sia come strumento di prevenzione sia come strumento terapeutico atto al recupero delle funzioni motorie e cognitive compromesse nei soggetti fragili; per il Comune di Olgiate Molgora, progetto Greenway dei due parchi – Vivere il territorio, contributo di 1,9 milioni di euro (Regione Lombardia) localizzato nel territorio dei comuni di Olgiate Molgora, Brivio, Airuno e Merate con due obiettivi, uno legato alla promozione di una mobilità locale sostenibile e del cicloturismo, l’altro mirato alla valorizzazione e al potenziamento di esperienze di inclusione sociale; per la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, il progetto ‘Costruire un futuro – recupero del sistema turistico della Valvarrone’, contributo di 1,4 milioni di euro (di cui 450.000 da Fondazione Cariplo e 950.000 da Regione Lombardia) con l’obiettivo di sviluppare il sistema turistico della Valvarrone valorizzando le strutture che possono offrire nuove attrattive in un’area marginale della provincia di Lecco, fuori dai percorsi e processi di sviluppo turistici, che ha subito una decrescita della popolazione, con ricadute negative sulle attività di prossimità, sul presidio del territorio e sulla continuità delle tradizioni della valle. Infine per la Parrocchia di San Nicolo, il progetto ‘Una piazza di comunità per saldare esperienze, culture, pratiche, generazioni’, contributo di 1,2 milione di euro (Fondazione Cariplo). L’intervento è localizzato nella città di Lecco e prevede la riqualificazione di un’area ex industriale di circa 19.000 metri quadrati in condizioni di degrado, rifunzionalizzando lo spazio e trasformandolo in un luogo di maggiore transito, aggregazione e offerta di servizi.

“Dall’ascolto delle esigenze del territorio nasce la progettazione. Questa è un’articolata rete sui quali lavorare fin da subito per restituire al Lecchese piena funzionalità e visibilità sviluppo economico e sociale del territorio e valorizzazione delle risorse locali dopo il forte impatto della crisi da Covid-19”, concludono Piazza e Formenti.