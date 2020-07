Piazza, Formenti e Rossi: “6,2 milioni di euro per interventi di viabilità territoriale”

LECCO – “Il Consiglio regionale, ieri, ha approvato alcuni ordini del giorno, in occasione della sessione di assestamento al bilancio di Regione Lombardia, una serie di interventi di viabilità territoriale che si integrano agli interventi più strutturali in campo viabilistico che saranno legati anche alle risposte del tavolo infrastrutture e alle opere per Olimpiadi” dichiarano i Consiglieri regionali Mauro Piazza, Antonello Formenti e il Sottosegretario regionale ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi.

“Regione Lombardia ascolta il territorio e utilizzando le risorse del Piano Marshall regionale, finanzierà tre interventi nella Brianza lecchese per supportare un’area della provincia importante dal punto di pista economico, in particolare con la riqualificazione dell’intersezione tra la SS342 dir e la SP54 nel comune di Cernusco Lombardone per 1.000.000 di euro, oltre che con la rettifica ed allargamento della SP52 nel comune di Castello Brianza in località Cascinette nere per 500.000 euro; quest’ultimo un intervento da abbinare al prolungamento della tangenziale Sirone/Molteno con la SP52 per 1.000.000 euro” spiegano i tre esponenti lecchesi.

“Gli interventi viabilistici, non si fermano qui – continuano Formenti, Piazza e Rossi– il Consiglio, infatti, ha stabilito di finanziare interventi a La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Castello Brianza, Ello, Dolzago, Barzago e Sirone per un totale di 210.000 euro; inoltre per gli interventi di manutenzione su pareti incombenti sono stati stanziati 500.000 euro sulla Sp ex SS583, medesima cifra che verrà programmata per gli interventi di consolidamento dei cigli di valle nel Comune di Bellano per la Sp 66 ed anche per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della Strada provinciale 67 nel comune di Casargo sempre per 100.000 euro”.

“Infine – proseguono i rappresentanti regionali – per il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria Regione Lombardia stanzierà 2.000.000 di euro per l’intervento relativo all’eliminazione del passaggio a livello di Bellano, un’opera attesa da anni”.

“Dal sistema viabilistico a quello del trasporto ferroviario, con queste investimenti Regione Lombardia ancora una volta dimostra un’attenzione puntuale a ciò che emerge dal Lecchese; siamo convinti che grazie al tavolo della competitività, insediato ieri, riusciremo a raccogliere ulteriori istanze che verranno portate a termine entro il grande evento olimpico di Milano Cortina 2026 un’occasione di sviluppo territoriale straordinaria” concludono Piazza, Formenti e Rossi.