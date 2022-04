Pietro Radaelli nuovo segretario dei Giovani Democratici Lecco

Consigliere comunale di Abbadia in carica, Redaelli era già coordinatore dei circoli PD del Lago

LECCO – Durante l’assemblea provinciale svoltasi ieri sera, 31 marzo 2022, i Giovani Democratici della Provincia di Lecco hanno eletto all’unanimità Pietro Radaelli come nuovo segretario provinciale. La necessità di una nuova elezione si era resa necessaria dopo le dimissioni rassegnate nei giorni scorsi dal segretario provinciale uscente, Manuel Tropenscovino, in quanto eletto alla guida del Partito Democratico.

Radaelli, consigliere comunale di Abbadia Lariana in carica, responsabile organizzativo di UniSì alla Statale di Milano, capo scout del gruppo Agesci Lecco 3, era già coordinatore dei circoli PD del Lago e membro della segreteria provinciale precedente e manterrà la carica fino al prossimo congresso.

“Sono onorato di essere chiamato a guidare un’organizzazione in salute e in crescita, grazie anche al prezioso lavoro di Manuel Tropenscovino, ora alla guida del Partito Democratico e a cui rivolgo la gratitudine e i complimenti della nostra comunità – afferma Radaelli -. Mi metterò subito al lavoro con la composizione di una nuova segreteria e con la riflessione su temi fondamentali per la nostra generazione come scuola, lavoro, diritti e ambiente”.