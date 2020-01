Più infortuni mortali in Lombardia. M5S: “L’impegno della Regione”

LECCO – Ieri l’Inail ha diffuso i dati sugli infortuni e i decessi sul lavoro accaduti nel 2019: in Italia fortunatamente i numeri sono in calo. Le morti bianche sono state 997 (-4,7% rispetto all’anno prima) mentre le denunce di infortunio sono state 590 mila (-0,2%).

Purtroppo la Lombardia non ha seguito lo stesso trend e i decessi sul lavoro sono aumentati. Sul tema, il mese scorso il Consiglio Regionale ha approvato l’Ordine del Giorno presentato da Raffaele Erba (M5s) e finalizzato a mettere in campo degli interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Nell’ultimo anno in Lombardia abbiamo assistito a un preoccupante aumento delle morti bianche. La Giunta Regionale ha assunto l’impegno di proseguire e intensificare i controlli per la sicurezza dei lavoratori inserendo un sistema premiante di incentivi per tutte le imprese che adottano misure precauzionali innovative ed efficaci per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, dichiara Raffaele Erba.

“Nel contempo abbiamo chiesto di studiare la possibilità di dedicare i risparmi del Sistema Sanitario Regionale ottenuti da una riduzione degli infortuni per finanziare questo sistema premiante di incentivi per la sicurezza sul lavoro e abbiamo raccomandato a Regione di attivarsi per incrementare l’utilizzo di nuove tecnologie e modelli organizzativi e gestionali all’avanguardia proprio per migliorare le performance di sicurezza delle aziende lombarde”, aggiunge Raffaele Erba.

“La riduzione degli infortuni, specie di quelli mortali, deve essere un obiettivo prioritario per Regione Lombardia e questi nuovi strumenti potranno contribuire a contenere il fenomeno”, conclude il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle.