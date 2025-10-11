Polo di calore al Caleotto, volantinaggio della Lega contro le ‘torri’, sabato prossimo la raccolta firme

L’iniziativa della Lega

In piazza con un gazebo anche Forza Italia

LECCO – “Il volantinaggio di questa mattina organizzato dalla Lega Lombarda ha visto una partecipazione viva e concreta. Tanti lecchesi si sono fermati per informarsi, confrontarsi e dire la loro sul progetto delle nuove torri della centrale di calore. Un progetto autorizzato dal Comune senza ascoltare davvero la città”.

Così Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda, in prima linea questa mattina, sabato, per promuovere la raccolta firme contro il progetto della centrale di calore per il teleriscaldamento al Caleotto.

“In pochi minuti abbiamo capito che la preoccupazione è reale e diffusa – ha spiegato – I cittadini sono stanchi di decisioni calate dall’alto, che impattano sul territorio e sull’ambiente senza un confronto serio. Il referendum è una risposta democratica, concreta e necessaria.”

“Altro che iniziativa inutile, come vorrebbe far credere qualcuno del PD – aggiunge Emanuele Mauri, segretario cittadino della Lega Lombarda Salvini Premier –. Oggi decine di persone ci hanno ringraziato per l’informazione e per l’opportunità di poter finalmente dire la loro. Chi governa dovrebbe avere il coraggio di ascoltare, non di nascondersi dietro le solite polemiche”.

Il prossimo appuntamento è per sabato 18 ottobre in piazza Garibaldi, dalle 9.30 alle 12.30, per la raccolta firme ufficiale a sostegno del referendum. “Un’occasione importante per chi vuole difendere Lecco da scelte sbagliate e decidere in prima persona il futuro della propria città – concludono i due esponenti leghisti – La Lega c’è, tra la gente, ogni giorno. E continuerà a esserci”.

Contestualmente, in mattinata Forza Italia ha organizzato un gazebo in centro per informare la cittadinanza in merito alla decisione dell’attuale amministrazione di realizzare una centrale termica con due camini alti 25 metri in zona Caleotto. Il Segretario cittadino Angela Fortino insieme al gruppo di Forza Italia lecchese si sono attivati per volantinare un’informativa ai cittadini lecchesi. “Grandissimo è stato il riscontro negativo registrato da tutte le persone incontrate che hanno espresso grande preoccupazione che il Partito di Forza Italia intende rappresentare attraverso tutte le azioni possibili” fanno sapere gli azzurri.