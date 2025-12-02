“Ponte Vecchio: una scelta di buon senso attesa da tempo”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Dopo anni di richieste per ampliare gli orari di apertura del Ponte Azzone Visconti, accogliamo con favore la decisione dell’Amministrazione di intervenire. Non sarà la soluzione definitiva alle criticità viabilistiche della città, ma rappresenta un passo avanti nella direzione giusta.

Il Ponte Vecchio non è solo un simbolo storico: è una risorsa strategica per la mobilità urbana. Tenerlo chiuso per parte della giornata, soprattutto in un periodo di forte congestione del traffico, è apparso a lungo una scelta ideologica e poco funzionale.

Da tempo chiedevamo di ripensarne la gestione, convinti che ogni possibile valvola di sfogo debba essere utilizzata per ridurre i disagi dei cittadini. Salutiamo quindi con soddisfazione questa apertura, che dimostra come il dialogo e la perseveranza possano portare a risultati concreti.

Continueremo a lavorare con lo stesso spirito costruttivo per affrontare le altre emergenze viabilistiche e rendere Lecco una città più vivibile, moderna e attenta alle esigenze di chi la attraversa ogni giorno, anche a partire dal dialogo con le amministrazioni dei Comuni limitrofi e da una migliore e più oculata pianificazione dei cantieri, la cui concomitanza non è sempre gestibile in un contesto delicato come il nostro.

Appello per Lecco

Azione

Gruppo per Lecco

Insieme