Pontida 2026, anche i militanti lecchesi al raduno della Lega: “Si vince uniti”

Oltre 200 i lecchesi che hanno partecipato allo storico raduno sul pratone

Il raduno arriva in un momento particolare per la Lega, con un confronto interno sul futuro del movimento e sulla sua identità

LECCO – C’era anche una nutrita rappresentanza lecchese al tradizionale raduno della Lega a Pontida. Oltre 200 militanti e amministratori del territorio hanno raggiunto il pratone bergamasco per l’appuntamento annuale del Carroccio, in una giornata segnata dal confronto sul futuro del partito e sulla leadership di Matteo Salvini.

Tra i presenti il segretario provinciale Daniele Butti, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il vicesindaco di Lecco Carlo Piazza e il vicepresidente della Provincia Mattia Micheli, insieme ad amministratori e militanti arrivati da diversi Comuni del Lecchese. Una delegazione che ha riunito rappresentanti del capoluogo, del Lago e della Brianza.

Per la componente lecchese, Pontida è stata anche l’occasione per riportare al centro alcune delle battaglie che riguardano direttamente il territorio, dalla sicurezza all’autonomia, fino alla richiesta di un rafforzamento dei presidi nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, tema sul quale la Lega lombarda ha richiamato l’attenzione anche per Lecco.

Il raduno arriva in un momento particolare per la Lega, con un confronto interno sul futuro del movimento e sulla sua identità. Sul pratone non sono mancati infatti messaggi diversi: accanto al sostegno a Salvini, alcuni militanti hanno chiesto un maggiore ritorno alle istanze del Nord e un coinvolgimento più forte dei territori.

Dal palco Salvini ha risposto alle tensioni interne annunciando la convocazione di un Congresso straordinario e ribadendo la necessità di ritrovare compattezza. “Si vince uniti”, ha detto il segretario, indicando tra le priorità dei prossimi mesi sicurezza, autonomia, fisco, pensioni e lavoro. Un concetto ribadito anche alla vigilia dell’appuntamento, quando Salvini aveva sottolineato: “La Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud”.

Ora sarà il congresso annunciato per ottobre a rappresentare il passaggio attraverso il quale il partito discuterà della propria leadership e della linea politica futura. E anche la rappresentanza lecchese sarà chiamata a confrontarsi sul rapporto tra le tradizionali istanze territoriali e il ruolo nazionale assunto dalla Lega.