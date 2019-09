Pontida. Salvini: “Qui nasce l’Italia del futuro”. Sul pratone anche i militanti lecchesi

Oggi l’intervento del leader leghista, ex Ministro degli Interni, Matteo Salvini direttamente dal pratone, sacro al Carroccio

C’erano anche i politici lecchesi

PONTIDA – “Qua oggi nasce e vince l’Italia del futuro, parlerei a voi ore e ore. Vi abbraccio col cuore”. Così, Matteo Salvini, leader della Lega ed ex Ministro degli Interni rivolgendosi alle persone, a migliaia, a Pontida.

Gli organizzatori aspettavano 70mila partecipanti; il tradizionale raduno quest’anno ha il volto dei sostenitori al partito, stretti a far quadrato intorno al proprio leader. “Vi invito a essere determinati, coraggiosi, ma esercitare la giusta pazienza perché questi possono scappare dal voto per qualche tempo, ma non all’infinito e li dobbiamo aspettare perché toccherà a noi” ha continuato Salvini, riferendosi al nuovo governo giallo-rosso, il Conte bis.

“Non parliamo di poltrone, noi parliamo di asili nido, case popolari, contributi a mamme e papà, ricostruzioni nelle zone terremotate. Non mollo e non mollerò mai, il nostro Paese merita tutto”.

Per chiudere il proprio intervento Matteo Salvini ha chiamato sul palco i bambini, accompagnati dai genitori, fra questi ultimi anche il senatore ed ex sindaco di Calolziocorte Paolo Arrigoni. “Mai più bambini come merce. Vi chiedo di prendervi per mano e alzarle. Vi chiedo che la giornata di oggi sia l’inizio di una pacifica, democratica rivoluzione del nostro Paese nel nome della sicurezza e del lavoro. Viva la Lega. Viva l’Italia” ha concluso, fra le bandiere sventolanti, gli applausi, gli abbracci ed i selfie con i sostenitori.

A Pontida c’erano anche i politici leghisti lecchesi, con le delegazioni del territorio. “Incredibile Pontida quest’anno. Una folla mai vista nella storia della Lega – commenta Flavio Nogara, ex segretario provinciale della Lega Lecchese ed ex consigliere regionale -. Questo è il vero termometro del popolo, questo il vero sondaggio elettorale. Il popolo è indiscutibilmente con Matteo Salvini. Il Presidente Mattarella, il PD e i 5 Stelle hanno potuto solo posticipalo, ma appena si potrà votare, e prima o poi succederà, e sono certo più prima che poi, conferirà senza dubbio a Matteo Salvini i pieni poteri che da tempo sta chiedendo e potrà finalmente prendere avvio la rivoluzione del buonsenso che si è interrotta per i troppi ‘no’ dei 5 Stelle, che si è poi scoperto motivati da accordi con il PD da tempi lontani. In democrazia la soluzione naturale della crisi erano le elezioni, ma il sistema si è unito per impedire alla Lega di governare. Questo sopruso non potrà durare a lungo, Matteo Salvini è pronto, la Lega è pronta, noi siamo pronti, il Popolo è pronto! Ci riprenderemo la nostra libertà”.

LE FOTO DEI POLITICI LECCHESI A PONTIDA: