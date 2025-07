“Porte aperte per l’Europa”: inaugurata la nuova sede territoriale di Pietro Fiocchi a Lecco

Annunciata la candidatura di Paolo Fiocchi, figlio dell’europarlamentare, al consiglio comunale di Lecco per le prossime elezioni

LECCO – “Porte aperte per l’Europa”: con questo messaggio l’On. Pietro Fiocchi ha voluto intitolare la serata di inaugurazione della sua nuova sede territoriale, in Via del Pozzo a Lecco. Uno spazio pensato come punto di incontro e dialogo con i cittadini della provincia lecchese, ma anche come riferimento operativo per la comunità locale di Fratelli d’Italia.

All’evento hanno partecipato oltre un centinaio di invitati, tra cui tutte le principali figure dell’area lecchese del partito: il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il presidente provinciale Alessandro Negri, il capogruppo in Consiglio comunale Filippo Boscagli, il consigliere provinciale Antonio Pasquini e numerosi amministratori locali.

Durante l’inaugurazione, l’On. Fiocchi ha dichiarato: “Le mie porte saranno sempre aperte, e i miei collaboratori continueranno a essere a disposizione della comunità. Nonostante l’intensa attività a Strasburgo e Bruxelles che mi impegna costantemente, non ho alcuna intenzione di rinunciare al dialogo con la cittadinanza, che considero una parte fondamentale del mio impegno politico. Per questo motivo, a partire da settembre, sarò presente proprio in questa sede un giorno alla settimana per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e cercare insieme soluzioni concrete. Vi aspetto.”

La scelta di una sede affacciata sulle vie del centro città non è certo casuale. A meno di un anno dalle elezioni amministrative di Lecco, l’Eurodeputato lancia la sfida, sottolineando come l’unità d’intenti all’interno del partito e del centrodestra rappresenti la chiave per conquistare quel successo elettorale richiesto a gran voce da una parte significativa della popolazione lecchese.

A proposito di amministrative, il consigliere regionale Giacomo Zamperini ha ufficialmente annunciato la candidatura al Consiglio comunale di Paolo Fiocchi, presidente dell’associazione Habitat.

Classe 1997 e figlio dell’onorevole, Paolo Fiocchi si appresta ad affrontare la sua prima sfida elettorale in prima persona. Nonostante si tratti del suo debutto come candidato, porta con sé una solida esperienza maturata sul campo, grazie al suo coinvolgimento in numerose campagne elettorali e al lavoro svolto nell’ambito delle relazioni politiche.