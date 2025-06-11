Post Referendum. Falsetto (Sinistra Italiana e AVS): “13 milioni di SÌ chiedono giustizia e diritti”

Il segretario di Sinistra Italiana Lecco commenta l’esito: “Accesa una luce, ora va tenuta viva”

LECCO -A commentare i dati del referendum appena concluso, che non ha raggiunto il quorum previsto, è Francesco Falsetto, segretario provinciale di Sinistra Italiana e referente locale dell’Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

In provincia di Lecco, l’affluenza si è attestata intorno al 30%, dato che colloca il territorio al terzo posto in Lombardia per partecipazione, dopo Milano e Monza. Nei comuni del Meratese – tra cui Osnago, Paderno, Verderio e Cernusco – si sono registrate le percentuali più alte della provincia. A livello nazionale, i voti favorevoli hanno superato quota 13 milioni.

“I risultati dei referendum ci consegnano un dato importante: oltre 13 milioni di cittadine e cittadini hanno votato SÌ – ha dichiarato Falsetto – Un numero che dice una cosa semplice ma potente: in Italia c’è una larga parte del Paese che chiede un cambiamento, che vuole più giustizia sociale, più diritti, più partecipazione”.

Falsetto ha inoltre affrontato il tema dell’astensione: “Nessuno può intestarsi l’astensione. Quando milioni di persone scelgono di non votare, il problema non sono le persone: il problema è un sistema che da anni ignora i risultati dei referendum, svuota gli strumenti di partecipazione, tradisce la fiducia delle cittadine e dei cittadini”.

Il segretario ha aggiunto: “Non colpevolizziamo chi si è astenuto. Anzi, rilanciamo una riflessione: se tanti scelgono di non votare, è perché troppe volte il loro voto è stato reso inutile”.

Per AVS, il risultato rappresenta anche un riconoscimento all’attività svolta durante la campagna: “Siamo stati nei mercati, nelle strade, nelle piazze e online a raccontare contenuti e visione. E oggi possiamo dire, con orgoglio, che i milioni di SÌ sono anche nostri”.

Quindi un appello al futuro: “Abbiamo acceso una luce. Adesso tocca a noi tenerla viva e farla crescere. Perché la democrazia si difende ogni giorno. E perché chi oggi ha detto SÌ ci chiede di non fermarci qui”.

L’Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato l’intenzione di proseguire il proprio impegno sui territori, dando seguito ai temi emersi dalla consultazione.