Il commento del consigliere regionale Raffaele Erba (M5S) sulle adesioni alla vaccinazione per gli over 80

“Assurdo costringere gli anziani a prenotare tramite PC e pure con un’ora di attesa. Oltre il danno, la beffa”

MILANO / LECCO – “Dopo la conferenza stampa di presentazione in pompa magna della Giunta, Regione Lombardia si sta facendo trovare impreparata”. Così il consigliere regionale Raffaele Erba a metà del primo pomeriggio di adesione alla campagna vaccinale anti-Covid per gli over 80.

“Al momento il sito internet è in tilt: ci sono oltre 114mila lombardi in attesa davanti al computer per inserire i dati. Dopo il legittimo rifiuto dei medici di famiglia di trasformarsi in segretari, ribadisco che è stato un grande errore non attivare un call center per agevolare l’immensa e prevedibile mole di richieste”.

“Costringere i cittadini Over 80 ad utilizzare il computer soltanto per fissare un appuntamento è scandaloso. Adesso scopriamo che serve almeno un’ora di attesa per completare l’inserimento dei dati. Oltre il danno, la beffa”.

“Rinnoviamo con forza l’introduzione di un numero di telefono dedicato a raccogliere le prenotazioni: sarebbe bastata una semplice alternativa per dare una mano agli anziani. Per l’ennesima volta Regione Lombardia ha dimostrato che la tanto decantata efficienza è soltanto un lontano ricordo”, conclude il consigliere pentastellato.