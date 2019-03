Zingaretti nuovo Segretario Nazionale del PD, in Italia quasi 2 milioni di votanti

A Lecco vince con il 62%. Il Segretario Provinciale Maldini: “Giornata bella, PD ha riconquistato attenzione e interesse”

LECCO – Nicola Zingaretti è il nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico. Questo l’esito delle Primarie andate in scena oggi, domenica 3 marzo. In tutta Italia sono stati 1,8 milioni i votanti.

I risultati a Lecco

Anche in Provincia di Lecco Zingaretti ha ottenuto la maggioranza dei voti. A seggi chiusi (ore 20) i votanti a Lecco erano 7.409. Il 62% ha votato Nicola Zingaretti (4.536), il 27% Maurizio Martina (2.002) e l’11% Roberto Giachetti. 34 le schede bianche, 11 quelle nulle.

Il commento del Segretario Maldini

“Quello della giornata di oggi è un risultato molto positivo che dimostra che per queste primarie non si è mobilitato solo il nostro popolo: siamo stati capaci di aprirci alla società, recuperando attenzione e interesse” ha commentato Marinella Maldini, segretaria provinciale del PD Lecco. “Il centrosinistra, anche in Provincia di Lecco, è ancora vivo, le persone hanno voglia di partecipare. Nicola Zingaretti è stato eletto segretario con una larga maggioranza e a lui va il nostro augurio di buon lavoro. Da domani, insieme al nostro segretario, inizieremo a lavorare uniti per riportare il partito a diretto contatto con la società, con le istituzioni, tenendo sempre al centro la persona, costruendo un’alternativa solida e credibile al governo ‘gialloverde’. Infine un ringraziamento di cuore ai militanti e ai volontari che con il loro impegno hanno consentito di tenere aperti i seggi e di rendere possibile questa grande giornata di partecipazione democratica”.

