Protesta agricoltori, la solidarietà della Lega: “Vanno tutelati”

Agli agricoltori in protesta in queste ore in Europa, Italia e come visto anche a Colico va la nostra più totale vicinanza ed il nostro più totale appoggio.

Come Lega e gruppo Id al parlamento europeo abbiamo da sempre palesato il nostro dissenso ad una condotta politica succube di un ideologia green che danneggia i nostri prodotti, condotta politica che ha esasperato gli agricoltori di tutta Europa come visto ieri unitamente alla preoccupazione per gli aumenti sensibile del costo dell’energia, dei carburanti e delle materie prime, il mio augurio è che questo dissenso venga anche confermato alle elezioni europee del mese di giugno.

Gli agricoltori vanno tutelati senza se e senza ma, ricordiamoci sempre che parliamo di un settore fondamentale e di primo piano nella filiera alimentare e produttiva che contribuisce in maniera determinante alla tenuta di un tessuto economico.

Siamo vicini agli agricoltori in protesta e con tutti i cittadini che vogliono continuare a consumare i prodotti delle nostre terre. Prodotti di qualità che ci invidiano in tutto il mondo. Non vogliamo che la nostra generazione e le generazioni future paghino scelte folli da parte dell’Europa.

Fortunatamente noi lombardi abbiamo una Regione che continua a sostenere attraverso Bandi regionali i nostri giovani agricoltori. Infatti di recente è stato aperto un bando regionale, dedicato ai giovani agricoltori, dai 18 ai 40 anni, che sostiene il ricambio generazionale nel settore agricolo.

I giovani sono il futuro del nostro territorio, conosco personalmente molti ragazzi che vogliono continuare a lavorare la propria terra, continuare a portare avanti la tradizione dell’azienda di famiglia e non possiamo permetterci che dei burocrati a Bruxelles rovinino il sogno di questi giovani.

La volontà dei nostri agricoltori e dei nostri cittadini è chiara, abbiamo l’occasione l’8 e il 9 giugno di mandare a casa questa maggioranza in Europa, votando un partito radicato sul territorio come la Lega, che si è sempre espresso a difesa degli agricoltori e dei prodotti locali.

Daniele Butti, Segretario Provinciale Lega Lecco

Andrea Bettega, coordinatore provinciale Lega Giovani Lecco