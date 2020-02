Protesta all’area ex Pagani. “Una nuova colata di cemento nel rione di Germanedo”

L’iniziativa di Rifondazione Comunista contro il progetto urbanistico nell’ex area Pagani

“Il voltafaccia del PD porterà disagi ai cittadini e ai piccoli commercianti”

LECCO – Presidio di protesta di Rifondazione Comunista che, sabato mattina, ha manifestato contro il via libera del Comune di Lecco al progetto sull’area ex Pagani, dove è prevista la realizzazione di quattro palazzine e di una struttura commerciale.

“Era necessario tutto questo? Assolutamente no – spiegano in una nota- In una città dove ci sono migliaia di appartamenti sfitti e una zona dove abbondano già centri commerciali, tutto ciò poteva essere evitato, ma gli amici dei ‘palazzinari’ hanno colpito ancora dando il nulla osta al progetto”.

“Quello stesso PD – proseguono – che un decennio fa, durante la giunta Lega a guida Faggi, cavalcando il malumore del quartiere, si era espresso negativamente a questa scellerata speculazione immobiliare, ora cambia ruolo e, divenuto maggioranza, ha portato avanti quest’opera”.

Per Rifondazione tutto ciò “porterà problemi ad un quartiere che già mostra delle fragilità a livello viabilistico, congestionato nel traffico settimanale in prossimità dell’ospedale, soffriranno i piccoli negozi di quartiere già inghiottiti dai vicini centri commerciali”.

“La Lega – concludono – dieci anni fa ha avuto la responsabilità di dare il via libera a tutto ciò e oggi il Pd non ha il coraggio di mantenere una posizione ferma”.