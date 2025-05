Province lombarde a confronto a Bormio: la sicurezza stradale tra le priorità

All’incontro ha partecipato anche la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann

BORMIO – Si è tenuto mercoledì 28 maggio, a Bormio, il Consiglio Direttivo dell’Unione Province Lombarde (UPL), a cui ha partecipato anche la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali della Sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi, che ha accolto i partecipanti sottolineando l’importanza della scelta di riunirsi nuovamente in Valtellina.

All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore regionale Massimo Sertori e la dirigente Monica Bottino della Direzione Generale Enti Locali. L’assessore Sertori ha anticipato la volontà di Regione Lombardia e del Presidente Attilio Fontana di estendere la durata dell’Intesa per le funzioni regionali delegate per il triennio 2024–2026 fino al 2027, incrementando di mezzo milione di euro le risorse in parte corrente, fondamentali per garantire un adeguato livello dei servizi gestiti dalle Province.

Il Presidente di UPL, nonché della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, ha evidenziato il valore di questa attenzione nei confronti delle Province lombarde, anche alla luce della complessa situazione istituzionale e finanziaria che sta attraversando il sistema provinciale. Questi aspetti sono stati approfonditi insieme a Pasquale Gandolfi, Presidente della Provincia di Bergamo e dell’Unione Province Italiane (UPI).

Nel corso della seduta sono stati eletti i nuovi Vicepresidenti dell’Unione Province Lombarde: Davide Menegola (Vicario) e Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese.



Ampio spazio è stato dedicato al tema dei tagli ai fondi per la sicurezza stradale, previsti dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Milleproroghe. La questione desta forte preoccupazione tra tutti i Presidenti di Provincia, consapevoli che la riduzione del 70% delle risorse destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade rischia di compromettere interventi già programmati e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini.

Il Presidente Santambrogio ha ribadito la necessità di un confronto istituzionale urgente per individuare una soluzione condivisa, nell’interesse della sicurezza stradale e della qualità dei servizi provinciali.

In attesa della riforma complessiva delle Province, i presenti hanno auspicato almeno l’allineamento della durata del mandato di Presidenti e Consigli provinciali, a partire dalla tornata elettorale del 2026.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente Davide Menegola per l’ospitalità e per aver favorito un’importante occasione di confronto e approfondimento anche con l’Assessore regionale Sertori.

Presenti al Direttivo anche i Presidenti delle Province di Como, Fiorenzo Bongiasca, e di Lodi, Fabrizio Santantonio, oltre al Direttore UPL, Dario Rigamonti.



“Il confronto costante tra Province e Regione è essenziale per dare risposte concrete ai territori. – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – La presenza dell’Assessore regionale Sertori e il dialogo aperto sull’estensione dell’Intesa per le funzioni delegate rappresentano un segnale importante di attenzione istituzionale”