Provincia di Lecco al voto: Hofmann contro Vergani per la presidenza

A votare oggi, dalle 8 alle23,sono 1.029 sindaci e consiglieri comunali degli 84 Comuni lecchesi

Il risultato definitivo è atteso nella mattinata di domani, domenica

LECCO – È una sfida tutta interna agli amministratori locali quella che va in scena per il rinnovo della presidenza della Provincia di Lecco. A contendersi la guida di Villa Locatelli sono la presidente uscente Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza, e lo sfidante Fabio Vergani, primo cittadino di Imbersago.

Un confronto che arriva al termine di settimane di incontri, interviste e prese di posizione pubbliche, culminato nel voto di secondo livello che coinvolge sindaci e consiglieri comunali degli 84 Comuni lecchesi. Le urne sono state aperte oggi, sabato 24 gennaio, dalle 8 alle 23, nella sala Don Ticozzi di Lecco.

A esprimere la propria preferenza non sono i cittadini, ma 1.029 amministratori locali. Il sistema elettorale assegna un peso diverso ai voti in base alla popolazione del Comune rappresentato, attraverso un meccanismo di ponderazione che rende, ad esempio, il voto di un consigliere comunale di Lecco equivalente a quello di dieci amministratori di un Comune sotto i 3mila abitanti.

I Comuni della provincia sono suddivisi in cinque fasce demografiche, ciascuna abbinata a una scheda di colore diverso: fino a 3mila abitanti, tra 3mila e 5mila, tra 5mila e 10mila, tra 10mila e 30mila e oltre i 30mila abitanti, fascia che comprende il solo capoluogo. A ogni fascia corrisponde un diverso indice di ponderazione, che incide in modo significativo sul peso finale dei voti espressi.

Il risultato definitivo è atteso nella mattinata di domani, domenica.