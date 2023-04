Provincia di Lecco: approvato il rendiconto di gestione 2022

Recuperate risorse dall’avanzo vincolato per “dirottarle” sulle manutenzioni delle strade e delle scuole superiori

Registrato inoltre un incremento nell’assunzione di personale per ridare alla Provincia di Lecco dignità e forza

LECCO – Nella seduta di mercoledì 26 aprile il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022 entro il termine di legge (30 aprile).

Con il rendiconto di gestione 2022 la programmazione di inizio esercizio viene confrontata con i risultati raggiunti, costituendo un preciso punto di riferimento per correggere le strategie e affinare i criteri di costruzione del successivo bilancio.

L’avanzo contabile di amministrazione al 31 dicembre 2022 è risultato pari a 19.583.631,55 euro, composto da fondi vincolati per 15.785.654,68 euro, fondi accantonati per crediti di dubbia e difficile esazione e altri fondi per 1.533.399,27 euro, fondi non vincolati per 2.240.981,15 euro, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale per 23.596,45 euro.

“La Provincia di Lecco – commenta il Consigliere provinciale delegato al Bilancio Davide Ielardi – è destinataria di numerosi finanziamenti Pnrr le cui risorse, erogate a titolo di acconto, hanno determinato un incremento del fondo di cassa vincolato. La consistenza di cassa al 31 dicembre, inclusi i fondi disponibili, ammonta a oltre 60 milioni di euro.

La Provincia ha adottato misure organizzative che garantiscono il tempestivo pagamento degli acquisti di beni, servizi e forniture. L’indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2022 è pari a -17,05: un ottimo risultato rispetto al termine di pagamento previsto dalla legislazione vigente, 30 giorni dal ricevimento delle fatture”.

Non solo. “Una criticità rilevata dopo il nostro insediamento è stata l’alta quota di avanzo vincolato: dopo un’attenta analisi condotta dagli uffici su input della amministrazione guidata dalla Presidente Hofmann, sono state recuperate, nel corso dell’esercizio 2022, risorse per oltre un milione di euro, che sono state destinate alla manutenzione delle strade e delle scuole superiori”.

Ielardi conclude con una nota sui dipendenti: “Si registra, inoltre, l’assunzione di nuovo personale con un incremento significativo delle unità lavorative nell’ultimo triennio, 158 nel 2020, 205 nel 2021 e 219 nel 2022, per dare alla Provincia di Lecco dignità e forza per svolgere in modo adeguato le proprie competenze a supporto dei Comuni”.