Provincia di Lecco, Bosio (FI): “Un risultato che ci rafforza. Ora pronti per le elezioni comunali a Lecco”

La consigliera commenta la conferma di Alessandra Hofmann: “Squadra coesa e unita”

Consolidato il lavoro a Villa Locatelli, l’attenzione del centrodestra si sposta ora sul capoluogo

LECCO – “Un risultato che rafforza responsabilità e impegno per la Provincia di Lecco”. Così Silvia Bosio, consigliera provinciale di Forza Italia, analizza la tornata elettorale che ha confermato la fiducia del territorio alla Presidente Alessandra Hofmann.

Per Bosio, alla sua prima esperienza amministrativa fuori dai confini di Calolziocorte, le settimane di campagna elettorale sono state l’occasione per rinsaldare i rapporti con gli amministratori locali e i vertici regionali del partito, trasformando il segreto dell’urna in un mandato chiaro per il futuro della Provincia.

“Questa tornata elettorale, pur anomala escludendo i cittadini e prevedendo soltanto il rinnovo della figura di vertice ma non del consiglio, per effetto delle storture introdotte dalla riforma Delrio, non ha solo confermato Alessandra Hofmann quale Presidente della Provincia di Lecco, ma ha anche rafforzato la squadra che la sostiene, dimostratasi collaborativa e coesa, orientata verso un orizzonte comune: continuare a lavorare per il territorio, con propensione all’ascolto e al confronto”, ha sottolineato Bosio.

L’intensa attività elettorale ha permesso alla consigliera di raccogliere “attestazioni di stima e validi suggerimenti” da parte dei colleghi di Forza Italia e degli amministratori locali. Un percorso condiviso passo dopo passo anche con i vertici del partito: “Ringrazio Il Coordinatore regionale di Forza Italia per la linea diretta che ci ha unito in preparazione del voto fino al momento dello spoglio. La Provincia di Lecco ha meritato questa attenzione”.

Il consolidamento del centrodestra a Villa Locatelli è però solo il primo passo. La consigliera sposta infatti immediatamente l’attenzione sul prossimo obiettivo politico: le elezioni comunali nel capoluogo.

“Siamo pronti a sostenere la nuova Commissaria cittadina Virginia Tentori, lavorando per il partito, al fianco degli alleati e di quanti vorranno sostenere quel cambiamento che, i lecchesi, invocano”, conclude Bosio.