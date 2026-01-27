Provincia, dopo le elezioni i Civici guardano al futuro

La nota dei Civici dopo le elezioni del 24 gennaio

Il gruppo riparte da tre obiettivi: allargare le adesioni, individuare un referente per territorio e rilanciare il team organizzativo per coordinare le prossime elezioni territoriali

LECCO – Allargare il gruppo ai nuovi amministratori che hanno apprezzato lo stile e il contributo che abbiamo portato in quest’ultima tornata elettorale; individuare un referente per ogni territorio della Provincia e rilanciare il team organizzativo per preparare e coordinare le prossime iniziative territoriali. Sono gli obiettivi da cui intende ripartire, dopo la sconfitta elettorale del 24 gennaio con la conferma a presidente di Alessandra Hofmann, il gruppo dei Civici per la Provincia.

Con una nota firmata dal candidato presidente Fabio Vergani e da Aldo Riva i Civici rivendicano di aver messo in campo, in questi mesi, una proposta “intensa, propositiva e aperta” ricordando di aver lavorato per un unico tavolo provinciale del dialogo e della condivisione, proposta accolta inizialmente da tutti gli attori in campo, poi “naufragata non certo per la nostra volontà e incapacità di condividere i progetti, ma per specifici e ben noti interessi di parte”.

Ripercorrendo le vicende delle ultime settimane, rivendicano la costruzione del Progetto Provincia 2026 come “iniziativa specifica dei Civici per le recenti elezioni provinciali, condivisa e messa a disposizione di tutti i 1029 amministratori locali”. Non solo. Ricordano come “la proposta di candidatura a Presidente della Provincia di Lecco di un sindaco civico ha raccolto il sostegno di tantissimi amministratori locali; tale proposta, basata su uno schema di lavoro nuovo, ci ha permesso di catalizzare il libero sostegno dei territori, senza nessuna trattativa con le segreterie di partito. L’intesa attività dei Civici e la specifica proposta hanno consentito di dare un risvolto democratico e di pluralità d’azione alle recenti elezioni, garantendo a tutti un’opzione per poter esercitare una libera scelta, senza legami precostituiti e quindi senza vincoli di partito”.

Quanto al risultato ottenuto, Vergani e Riva parlano di “grande soddisfazione, sia nell’accoglienza ottenuta sui territori provinciali che nei numeri” evidenziando il pochissimo tempo a disposizione per illustrare il progetto e l’ovvia

mancanza di “effetto scia da Presidente uscente”.

Da qui la conclusione: “E’ un’ esperienza, la nostra, che ha l’ambizione di pensare positivamente al futuro, per contribuire in modo civico e coerente al nostro modo d’essere amministratori al bene dei nostri territori e dei servizi d’interesse sovracomunale. Le prossime attività sulle quali lavoreremo ci permetteranno di garantire l’allargamento del gruppo ai nuovi amministratori che hanno apprezzato

lo stile e il contributo che abbiamo portato in quest’ultima tornata elettorale; individuare un referente dei Civici per ogni territorio della Provincia e rilanciare il team organizzativo per preparare e coordinare le prossime iniziative territoriali”.