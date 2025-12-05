Provincia, il PD replica alla Casa dei Comuni: “Troppo tardi parlare ora di programmi”

“Rimaniamo disponibili a dialogare su tutto e con tutte quelle forze che da sempre vogliono costruire una alternativa a quello che abbiamo visto in questi quattro anni”

LECCO – “Troppo tardi parlare ora di programmi e di ragionamenti fuori dagli schieramenti. Ci sono stati quattro anni per farlo, invece la Presidente ha preferito non scontentare gli interessi di parte, girando la faccia ai veri problemi della Provincia e alle richieste dei Sindaci, innanzitutto sulle infrastrutture strategiche del territorio”.

Un commento breve e ‘piccato’ quella del Partito Democratico provinciale alla lista Casa dei Comuni-Hofmann Presidente che nei giorni scorsi ha aperto al tavolo di confronto tra le diverse forze politiche di Villa Locatelli, mettendo come “conditio sine qua non” il concordare sul nome della presidente uscente.

“Per quello che ci riguarda rimaniamo disponibili a dialogare su tutto e con tutte quelle forze che da sempre vogliono costruire una alternativa a quello che abbiamo visto in questi quattro anni. Impossibile pensare di avere un altro mandato che parta dalle stesse premesse di una presidenza che è stato tutto tranne che una “casa dei Comuni” concludono Manuel Tropenscovino (Segretario provinciale PD Lecco) e Marco Passoni (Responsabile enti locali PD Lecco).