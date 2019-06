Provincia. Il presidente Usuelli affida le deleghe: gli incarichi ai consiglieri

Conferiti gli incarichi ai consiglieri provinciali di Villa Locatelli

Usuelli: “Coinvolgimento di tutti nell’azione amministrativa”

LECCO – Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha firmato i decreti per il conferimento delle deleghe ai Consiglieri provinciali.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 66 della legge 56/2014 (legge Delrio) e dello Statuto della Provincia di Lecco, spiegano dall’ente, il presidente ha ritenuto opportuno affidare ai Consiglieri provinciali individuati specifiche deleghe in determinate materie, per dare continuità all’azione amministrativa, garantirne il buon andamento e coadiuvare il Presidente nell’attività di gestione della Provincia.

Inoltre il presidente Usuelli ha nominato il consigliere Bruno Crippa Vice Presidente Vicario della Provincia di Lecco.

“Il mandato amministrativo che mi è stato affidato con le elezioni dello scorso 31 ottobre – spiega il Presidente Usuelli- affonda le sue radici in una condivisione territoriale, nello spirito della Casa dei Comuni e in un’ottica pienamente istituzionale. Alla luce del ruolo di ente di secondo livello delle Province è necessario continuare a presidiare il territorio in una logica condivisa, con un diffuso e trasversale senso di servizio civico e amministrativo volto alla gestione della Provincia di Lecco in un approccio il più possibile collegiale”.

“Sulla scorta della positiva esperienza di questi mesi con il precedente Consiglio provinciale – ha proseguito Usuelli – intendo continuare a favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità del nuovo Consiglio nell’azione amministrativa, ferma restando la pluralità delle sensibilità politiche, per distribuire e svolgere al meglio il tanto lavoro che ci aspetta. Intendo valorizzare la Conferenza dei Capigruppo come sede di confronto, valutazione e verifica del lavoro svolto, sempre con l’obiettivo primario di una maggiore collaborazione, nell’interesse esclusivo e preminente dei cittadini della provincia di Lecco”.

ECCO QUINDI LE DELEGHE E I RELATIVI CONSIGLIERI A CUI SONO AFFIDATE

Bruno Crippa (Vice Presidente): “Pianificazione territoriale – Rapporti con gli enti Parco”

(Vice Presidente): “Pianificazione territoriale – Rapporti con gli enti Parco” Fiorenza Albani: “Rapporti con Consorzio Villa Greppi – Rapporti con Lariofiere”

“Rapporti con Consorzio Villa Greppi – Rapporti con Lariofiere” Irene Alfaroli: “Pari opportunità – Turismo – Villa Monastero – Cultura e Beni culturali”

“Pari opportunità – Turismo – Villa Monastero – Cultura e Beni culturali” Matteo Manzoni: “Polizia provinciale”

“Polizia provinciale” Agnese Massaro: “Trasporti e Mobilità – Rapporti con Apaf (Agenzia provinciale attività formative) – Rapporti con UniverLecco – Progetti europei”

“Trasporti e Mobilità – Rapporti con Apaf (Agenzia provinciale attività formative) – Rapporti con UniverLecco – Progetti europei” Mattia Micheli: “Viabilità e grandi infrastrutture – Appalti pubblici – Rapporti con i relativi enti”

“Viabilità e grandi infrastrutture – Appalti pubblici – Rapporti con i relativi enti” Marco Passoni: “Edilizia scolastica”

“Edilizia scolastica” Felice Rocca : “Istruzione – Formazione professionale – Cst (Centro servizi territoriale)”

: “Istruzione – Formazione professionale – Cst (Centro servizi territoriale)” Giuseppe Scaccabarozzi : “Bilancio – Attività economiche – Lavoro e Servizi per l’impiego (comprese fasce deboli)”

: “Bilancio – Attività economiche – Lavoro e Servizi per l’impiego (comprese fasce deboli)” Stefano Simonetti: “Ambiente ed Ecologia – Rapporti con Autorità di Bacino”

“Ambiente ed Ecologia – Rapporti con Autorità di Bacino” Elena Zambetti: “Protezione civile – Rapporti con Comunità di Lavoro Regio Insubrica”

Rimangono in capo al Presidente Usuelli le seguenti deleghe:

· Rapporti istituzionali

· Personale

· Rapporti con Fondazione Lavello

· Cal (Consiglio Autonomie locali)

· Patrimonio immobiliare

· Nuova Lecco-Bergamo, in collaborazione con i Consiglieri provinciali Agnese Massaro, Mattia Micheli e Stefano Simonetti