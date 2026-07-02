Provincia, Stefano Simonetti e Luca Pigazzini nuovi consiglieri

Approvata la surroga dei consiglieri Brigatti e Nigriello in seguito alle elezioni comunali di Lecco

LECCO – Con la nomina nella nuova Giunta comunale di Lecco e la conseguente uscita dal Consiglio comunale di Lecco, Simone Brigatti ha cessato dalla carica di Consigliere provinciale.

Dopo l’elezione a Consigliere provinciale del 29 settembre 2024, la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann aveva affidato a Brigatti le deleghe a Bilancio, Polizia provinciale – Vigilanza ittico-venatoria, Rapporti con Apaf (Agenzia provinciale attività formative).

Nella seduta del Consiglio provinciale di ieri è stata approvata la surroga di Simone Brigatti, insieme a quella di Roberto Nigriello, decaduto da Consigliere provinciale sempre a seguito delle recenti elezioni del Comune di Lecco: al loro posto entrano in Consiglio provinciale Stefano Simonetti e Luca Pigazzini, primi dei non eletti nelle rispettive liste alle elezioni del 29 settembre 2024.

“Si è conclusa con qualche mese di anticipo una bellissima esperienza amministrativa – commenta Simone Brigatti – Come Consigliere provinciale ho potuto affrontare tematiche per me nuove, relazionarmi con Amministratori e realtà di tutto il territorio provinciale, constatare personalmente l’importanza e l’utilità della Provincia di Lecco. Ringrazio la Presidente Hofmann per avermi dato fiducia e concesso questa opportunità, i Consiglieri di maggioranza con i quali ho condiviso questo percorso, i Consiglieri di minoranza per il rapporto franco e leale, i dirigenti e il personale delle Direzioni organizzative per la preziosa collaborazione e il continuo supporto. In questo periodo ho potuto acquisire un bagaglio di conoscenze e competenze che mi hanno arricchito e saranno molto utili per la mia nuova avventura amministrativa al Comune di Lecco”.

“Ringrazio il Consigliere Brigatti per aver interpretato con competenza e dedizione il suo ruolo di Consigliere provinciale delegato su tematiche molto importanti e delicate – sottolinea la Presidente Hofmann – Il suo approccio è sempre stato positivo e collaborativo, per trovare le soluzioni necessarie a rafforzare l’azione amministrativa della Provincia. Un saluto e un ringraziamento anche a Roberto Nigriello per la sua attività all’interno del Consiglio provinciale, in particolare nel gruppo di lavoro su viabilità e trasporto pubblico locale. Rivolgo il benvenuto e l’augurio di buon lavoro ai nuovi Consiglieri provinciali Stefano Simonetti e Luca Pigazzini”.