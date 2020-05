Quarantena. Fattore Lecco presenta i risultati del sondaggio ai cittadini

La civica di Mauro Gattinoni sonda umori e pensieri dei lecchesi in quarantena

“E’ importante conoscere l’attuale momento per sapere cosa occorre alla nostra comunità”

LECCO – “Un virus ci ha cambiato la vita, ne usciremo più umani?” è la domanda posta da Fattore Lecco, la lista civica nata a sostegno della candidatura a sindaco di Mauro Gattinoni per il centrosinistra, che ha deciso di porre alcuni quesiti alla cittadinanza durante la fase 1 della quarantena.

“All’inizio di questo difficile periodo di emergenza sanitaria ci siamo posti il problema se continuare l’attività elettorale – ha spiegato Gattinoni – abbiamo voluto utilizzare questo periodo per fare un attento lavoro di ascolto della cittadinanza, con video conferenze e con un sondaggio, abbiamo sviluppato centinaia di contatti che ci hanno consentito di acquisire coscienza del presente e delle reali necessità della nostra comunità. Solo avendo ben presente che cosa è l’oggi è possibile sapere su quali devono essere i criteri della ripartenza, incentrati sulla figura della persona e della famiglia. Bisogni di cui la politica deve tenere conto”.

Tra il 19 e il 30 aprile, Fattore Lecco ha rivolto sei domande alla popolazione ricevendo 344 risposte da cittadini compresi in una fascia tra i 18 e i 65 anni. I dati dell’indagine sono stati presentati dal portavoce della lista Stefano Vassena in un incontro on line con la stampa che ha visto la partecipazione anche del prof. Giulio Bucioni, prof. d’imprenditoria al Trinity College di Dublino, e Giacomo Galli che ha raccontato la sua esperienza tra famiglia e smart working.

I RISULTATI DEL SONDAGGIO

1 : Che cosa stai facendo in questa quarantena? (Risposta multipla fino a 5 risposte)



2 : Che cosa ti manca di più in questa quarantena? (risposta multipla fino a 3 risposte)



3 : Che cosa ho imparato in queste settimane ? (Risposta multipla fino a 3 risposte)



4 : Dopo il Virus, sei preoccupato per la ripartenza? (Scala da 1 a 5 -poco a molto)



5 : Per quali motivi? (Risposta multipla fino a 3 risposte)



6 : La prima cosa che farai quando si potrà uscire? (risposta multipla fino a 2 risposte)