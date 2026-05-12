Quarto Ponte, Gattinoni risponde a Salvini: “Cinque anni di parole, ora si apra la corsia”

Duro intervento del primo cittadino lecchese dopo la visita del Ministro in città

“Collaborare non significa assistere in silenzio all’ennesimo annuncio”

LECCO – “A cinque mesi dall’inaugurazione del “Terzo Ponte e Mezzo” tra Pescate e Lecco, siamo ancora qui a parlare di interlocuzioni, promesse, disponibilità e buone intenzioni. La mia Amministrazione ha richiesto a Regione e Anas la corsia in uscita fin da subito, nell’ottobre 2021: a cinque anni di distanza sulla viabilità non c’è più molto da commentare, c’è da agire”.

Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha commentato le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite in città ieri, lunedì, per l’inaugurazione della motonave Olimpia. Nel punto stampa a margine del taglio del nastro, infatti, il Ministro aveva parlato anche del Quarto Ponte, inaugurato a gennaio, dichiarandosi “disponibile” a ragionare insieme al primo cittadino lecchese sulla doppia corsia (oggi il ponte è aperto solo in entrata a Lecco, ndr).

“L’opera è stata inaugurata a gennaio, e già allora Ministro e Regione avevano assunto pubblicamente l’impegno per completarla con la corsia in uscita da Lecco verso Pescate. Bene: quella corsia va aperta! Oggi, subito, senza altri tentennamenti, senza trasformare ogni passaggio in un nuovo annuncio” ha detto Gattinoni.

“Quanto ai “miei” ponti, ricordo al Ministro e al suo candidato sindaco che il ponte Vecchio e quello Nuovo lavorano al massimo delle loro capacità tecniche rispondendo alle pressioni di traffico di entrata e uscita dalla città: è invece evidente che le code serali di corso Martiri, delle Meridiane o di via Pergola si risolvono solo con la nuova d’uscita verso Pescate, su un ponte nuovo di pacca, a senso unico, e pure sotto inutilizzato”.

Gattinoni ha proseguito: “Più utile sarebbe che il Ministro si concentrasse su ciò che dipende davvero dai livelli che lui rappresenta: aprire subito la corsia in uscita del nuovo quarto ponte per il quale come Comune abbiamo già predisposto l’accesso dalla rotonda del Bione; dare risposte concrete sulla Lecco-Bergamo ai cittadini di Chiuso, Vecurago e Calolzio e alle imprese del territorio; trovare le risorse per rinforzare il ponte Kennedy; rifare la rotonda di Malgrate, che è oggi il vero tappo in uscita da Lecco, oltre che rivestire la massima urgenza in termini di sicurezza e sviluppare le rotonde a Malgrate, Valmadrera e Civate per rendere più fluida la ex 36. Si tratta di opere già richieste dai sindaci del territorio e trasmesse ad Anas e Regione ad aprile 2025, oggi senza risconto” ha ricordato.

“Noi siamo pronti a collaborare, come abbiamo sempre fatto, anche finanziando uno studio di traffico. Ma collaborare non significa assistere in silenzio all’ennesimo annuncio. Significa mettere atti, risorse e tempi sul tavolo. Perché Lecco, sui ponti e sulla viabilità, ha già aspettato abbastanza”.