Lecco. Questa sera il primo consiglio comunale dell’Amministrazione Boscagli

La seduta, aperta al pubblico, inizierà alle ore 19 presso la sala consigliare di Palazzo Bovara
LECCO – Si terrà questa sera alle ore 19 il Consiglio Comunale di insediamento dell’amministrazione guidata da Filippo Boscagli, eletto al ballottaggio delle elezioni amministrative del 2026.
La seduta, aperta al pubblico, segna l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo e sarà dedicata ai principali adempimenti previsti dalla normativa dopo l’insediamento del nuovo Consiglio comunale.
Tra i punti all’ordine del giorno figurano la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco e la comunicazione delle linee programmatiche che guideranno l’azione amministrativa nei prossimi anni. In programma anche la nomina del presidente del Consiglio Comunale, della Commissione elettorale comunale e della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. QUI l’ordine del giorno
Se non venisse raggiunta nella seduta di stasera la maggioranza dei voti prevista dall’art. 7 dello Statuto Comunale per l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 7 luglio, ore 18.30, con il seguente ordine del giorno:
– Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale;
– Ratifica deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2026-2027-2028 adottata d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000. Delibera di GC n. 131 del 21.05.2026
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