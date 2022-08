Il soggetto politico unisce Rifondazione comunista, Potere al popolo, Dema e società civile

LECCO – “La nostra coalizione guidata da Luigi De Magistris, nonostante i molti ostacoli che tra l’altro ci hanno illegittimamente costretto alla raccolta delle firme (dalla quale si sono esentati con legge apposita i partiti dominanti), ha conseguito una prima grande vittoria, riuscendo a raccogliere in agosto, con condizioni difficilissime e in soli dieci giorni, oltre 60 mila firme”.

I responsabili lecchesi di Unione Popolare, la formazione politica guidata da l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, hanno annunciato il raggiungimento dell’importante traguardo: “Un grande lavoro anche nel lecchese che ha impiegato una generosa militanza arrivando a superare le 350 firme in poco tempo. Nei prossimi giorni sarà diffuso anche il dettagliato programma politico, contro la guerra, ambientalista e per incisive politiche sociali per i ceti meno abbienti. Il poco tempo a disposizione non ci ha permesso una discussione più approfondita sui candidati che rappresenteranno il nostro territorio, per questo si è deciso di affidarsi a profili esperti che hanno già maturato esperienze istituzionali o di militanza attiva”.

Giovedì, alle ore 20.30, presso il Circolo Spazio Condiviso di piazza Regazzoni, 7 a Calolziocorte, ci sarà un attivo aperto per chi vuole contribuire alla campagna elettorale.

I candidati di Unione Popolare