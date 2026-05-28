Reclamo alla Commissione Elettorale per “presunte irregolarità nello scrutinio”

Il reclamo firmato dal candidato di Patto per il Nord Giovanni Colombo
“Alcune preferenze espresse dagli elettori per la lista e per i singoli candidati non risulterebbero correttamente conteggiate”
LECCO – È stato presentato al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Lecco un reclamo formale relativo alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, nel quale vengono segnalate presunte irregolarità nello scrutinio e nella verbalizzazione delle preferenze.
A firmare il documento è Giovanni Colombo, candidato sindaco della lista “Patto per il Nord – Colombo sindaco”, che evidenzia alcune anomalie riscontrate in diverse sezioni elettorali. Secondo quanto riportato nel reclamo, e sulla base di segnalazioni di candidati consiglieri oltre che di verifiche sui verbali pubblicati, alcune preferenze espresse dagli elettori per la lista e per i singoli candidati non risulterebbero correttamente conteggiate. Una circostanza che, secondo il ricorrente, “potrebbe essere riconducibile a errori materiali nella lettura delle schede, a una errata attribuzione delle preferenze oppure a possibili omissioni nella fase di verbalizzazione”.
Il reclamo richiama specifici riferimenti normativi oltre “ai principi costituzionali di correttezza e trasparenza amministrativa” che devono guidare le operazioni elettorali.
Alla Commissione Elettorale Circondariale viene quindi chiesto “di procedere, ove possibile, alla verifica delle schede e delle preferenze espresse in tutte le sezioni, di accertare eventuali irregolarità nello scrutinio o nella trascrizione dei dati e, se necessario, di disporre le opportune rettifiche dei verbali”. Si attende la risposta della Commissione.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.