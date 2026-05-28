Reclamo alla Commissione Elettorale per “presunte irregolarità nello scrutinio”

Il reclamo firmato dal candidato di Patto per il Nord Giovanni Colombo

“Alcune preferenze espresse dagli elettori per la lista e per i singoli candidati non risulterebbero correttamente conteggiate”

LECCO – È stato presentato al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Lecco un reclamo formale relativo alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, nel quale vengono segnalate presunte irregolarità nello scrutinio e nella verbalizzazione delle preferenze.

A firmare il documento è Giovanni Colombo, candidato sindaco della lista “Patto per il Nord – Colombo sindaco”, che evidenzia alcune anomalie riscontrate in diverse sezioni elettorali. Secondo quanto riportato nel reclamo, e sulla base di segnalazioni di candidati consiglieri oltre che di verifiche sui verbali pubblicati, alcune preferenze espresse dagli elettori per la lista e per i singoli candidati non risulterebbero correttamente conteggiate. Una circostanza che, secondo il ricorrente, “potrebbe essere riconducibile a errori materiali nella lettura delle schede, a una errata attribuzione delle preferenze oppure a possibili omissioni nella fase di verbalizzazione”.

Il reclamo richiama specifici riferimenti normativi oltre “ai principi costituzionali di correttezza e trasparenza amministrativa” che devono guidare le operazioni elettorali.

Alla Commissione Elettorale Circondariale viene quindi chiesto “di procedere, ove possibile, alla verifica delle schede e delle preferenze espresse in tutte le sezioni, di accertare eventuali irregolarità nello scrutinio o nella trascrizione dei dati e, se necessario, di disporre le opportune rettifiche dei verbali”. Si attende la risposta della Commissione.