Trasparenza: pubblicate le dichiarazioni dei redditi degli amministratori comunali

Confermato più ‘abbiente’ l’assessore Giuseppe Rusconi, segue Vittorio Campione e l’ex assessore Corrado Valsecchi

LECCO – Come previsto dalle normative sulla trasparenza, sono stati pubblicati recentemente i redditi degli amministratori comunali di Lecco. Le dichiarazioni riportano il reddito maturato nell’ambito della professione lavorativa e quanto invece per indennità degli assessori e gettoni di presenza per i consiglieri.

Il reddito più alto dichiarato nel 2021 (oltre 300 mila euro di imponibile) è quello dell’assessore allo Sviluppo Urbano, Giuseppe Rusconi, che si conferma il ‘paperone’ di Palazzo Bovara. Il ‘titolo’ in passato era stato detenuto per diversi anni da Corrado Valsecchi, ex assessore ora consigliere e alterzo posto per reddito annuo dichiarato (111 mila euro). Prima di lui, per entità di reddito dichiarato (176 mila euro) c’è Vittorio Campione, già vicesindaco e oggi consigliere comunale del PD.

Ecco dunque i redditi dichiarati da ogni amministratore comunale:

LA GIUNTA

Sindaco

Mauro Gattinoni: 13 mila euro di indennità di carica

Gli assessori

Simona Piazza: 51,6 mila euro di cui 24,6 mila euro di indennità ( era già in carica nella precedente amministrazione)

Maria Sacchi: 13,02 mila euro di cui 4,9 mila euro di indennità

Roberto Pietrobelli: 57,7 mila euro di cui 4,9 mila euro di indennità

Giuseppe Rusconi: 304,7 mila di cui 4,9 mila euro di indennità

Renata Zuffi: 37,3 mila euro di cui 3,5 mila euro di indennità

Emanuele Manzoni: 22,9 mila euro di cui 2,8 mila euro di indennità

Alessandra Durante: 40,03 mila euro di cui 2,4 mila euro di indennità

Emanuele Torri: 25 mila euro di cui 2,4 mila euro di indennità

Giovanni Cattaneo: 55 mila euro di cui 2,2 mila euro di indennità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del consiglio

Roberto Nigriello: 18,5 mila euro di indennità di carica

Partito Democratico

Pietro Regazzoni: zero redditi dichiarati

Giuseppe Tagliaferri: 28,7 mila euro

Paola Ferri: 34,6 mila euro

Anna Sanserverino: 36,4 mila euro di cui mille euro di indennità

Vittorio Campione 176 mila euro

Clara Fusi 38,9 mila di cui 9,2 mila indennità

Nicolò Paindelli 3 mila euro

Antonio Patarini 60 mila euro di cui 976 euro

Chiara Frigerio 19 mila euro

Fattore Lecco

Matteo Ripamonti: 44 mila euro di cui 1126 euro di indennità

Luca Visconti: 29,4 mila euro

Saulo Sangalli: 29,8 mila euro

Paola Frigerio: 6,1 mila euro

Stefania Valsecchi: 28,7 mila euro

Con la Sinistra Cambia Lecco

Daniele Blaseotto: 94,2 mila euro

Alberto Anghileri: 36,9 mila euro di cui 2,6 mila gettoni presenza

Stefania Rovagnati: 38,4 mila euro di cui 1,3 mila gettoni presenza

Ambientalmente Lecco

Alessio Dossi: 18,5 mila euro

Paolo Galli: 50,7 mila euro

Opposizione

Giuseppe Ciresa: 35,3 mila euro

Lecco Merita di Più

Emilio Minuzzo: 26 mila euro di cui 1887 euro di gettoni presenza

Giovanbattista Caravia: 38,6 mila euro

Simone Brigatti: 74,5 mila euro

Lecco Ideale

Antonio Rossi: 102 mille euro di cui 95 mila indennità carica in Regione

Filippo Boscagli: 41,7 mila euro di cui 1985 euro per gettoni di presenza

Lega Salvini

Cinzia Bettega: 37,3 mila euro di cui 1237 per gettoni di presenza

Andrea Corti: 24,2 mila euro di cui 1009 per gettoni di presenza

Stefano Parolari: 16,8 mila euro di cui 651 euro per gettoni di presenza

Fratelli d’Italia

Giacomo Zamperini: 21,4 mila euro

Marco Caterisano: 40,6 mila euro

Appello per Lecco