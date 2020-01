Redditi politici. Il consigliere Tallarita nuovo ‘Paperone’ in municipio

Pubblicati i redditi degli amministratori comunali di Lecco

Le indennità di carica e i redditi dichiarati. Tra tutti spicca il consigliere Antonio Tallarita

LECCO – Operazione trasparenza al Comune di Lecco: come ogni anno sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi degli amministratori comunali, dalla giunta ai consiglieri, che riportiamo di seguito.

Tra i redditi più alti spicca quello di Antonio Tallarita, imprenditore e consigliere di Forza Italia oltre che presidente del Basket Lecco, con oltre 119 mila euro dichiarati.

Segue l’assessore Corrado Valsecchi, ex manager ora in pensione (117.182 €) e Anna Maria Riva, avvocato e consigliere di Appello per Lecco (90.811€).

Il sindaco Virginio Brivio ha dichiarato poco più dell’indennità di carica percepita (55 mila euro). Nelle dichiarazioni dei membri della giunta è rintracciabile il compenso percepito dagli assessori (circa 24 mila euro annui) indennità più ampia (29 mila euro) per Francesca Bonacina che oltre al ruolo di assessore svolge anche quello di vicesindaco.

Tra i consiglieri che hanno percepito più gettoni di presenza ci sono Alberto Anghileri di Con la Sinistra Cambia Lecco (3.254,00 euro) e Dario Spreafico di Vivere Lecco ( 3.156,00 euro)

Come ogni anno, va anche detto, qualcuno (i consiglieri Angeli Busi del Pd e Alberto Negrini) ha deciso di non presentare la propria dichiarazione dei redditi.

SINDACO

Virginio Brivio – € 55.570,00 di cui Euro 54.104,00 indennità di carica dal Comune

GIUNTA

Francesca Bonacina – € 30.453,00 di cui € 29.757,00 indennità di carica Comune

Gaia Bolognini – € 24.347,00 di cui € 24.347,00 indennità di carica dal Comune di Lecco

Riccardo Mariani – € 49.039,00 di cui € 24.347,00 indennità di carica dal Comune

Simona Piazza – € 52.194,00 di cui € 24.347,00 indennità di carica dal Comune di Lecco

Corrado Valsecchi – € 117.182,00 di cui € 24.347,00 indennità di carica dal Comune

Lorenzo Goretti- € 76.256,00 di cui € 5.697,00 indennità di carica dal Comune di Lecco

Alessio Dossi – € 8.701,00 di cui € 5.697,00 indennità di carica dal Comune di Lecco

Clara Fusi – € 33.217,00 di cui € 3.694,00 gettone di presenza e indennità di carica Roberto Nigriello – € 7.290,99 di cui € 7.290,99 tra gettoni di presenza e indennità

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente

Giorgio Gualzetti – € 56.055,00 di cui € 12.173,00 indennità di carica dal Comune

PD

Stefano Citterio – € 48.605,00 di cui € 944,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

Monica Coti Zelati – € 37.674,00 di cui € 846,20 gettone di presenza

Anna Niccolai – € 33.307,00 di cui € 748,00 gettoni di presenza dal Comune di Lecco

Alberto Comi – € 64.323,00 di cui € 944,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

Alberto Colombo – € 64.992,00 di cui € 618,00 gettone di presenza dal Comune di Lecco

Bruno Biagi – € 31.980,00 di cui € 814,00 a titolo di gettoni di presenza

Alberto Pirovano – € 32.380,00 di cui € 0,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

Vittorio Gattari – € 1.359,00 di cui € 1.269,00 gettone di presenza dal Comune di Lecco

Elisa Corti – € 32.400,00 di cui € 944,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

Luigi Roschi – € 46.167,00 di cui € 0,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

Andrea Frigerio – € 44.675,00 di cui € 879,00 gettone di presenza dal Comune di Lecco

Anna San Severino – € 37.225,30 oltre a € 1.464,30 gettone di presenza dal Comune

Agnese Massaro – € 28.930,00 di cui € 1.334,14 gettone di presenza dal Comune

Elena Villa – € 41.341,00 di cui 1.009,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

Antonio Pattarini – € 61.768,00 di cui € 1.302,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

APPELLO PER LECCO

Gianluca Corti- € 28.224,00 di cui € 1.171,44 gettone di presenza dal Comune di Lecco

Anna Maria Riva – € 90.811,00 di cui € 716,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

VIVERE LECCO

Dario Spreafico – € 45.447,00 di cui Euro 3.156,00 gettoni presenza dal Comune

M5S

Massimo Riva – € 38.048,00 di cui € 2.115,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

CON LA SINISTRA CAMBIA LECCO

Alberto Anghileri – € 37.325,00 di cui € 3.254,00 gettoni di presenza dal Comune

LEGA

Cinzia Bettega – € 37.956,00 di cui 1.204,00 gettoni di presenza del Comune di Lecco

Stefano Parolari – € 14.027 di cui € 943,66 gettone di presenza dal Comune di Lecco

Andrea Corti – € 20.958,00 di cui € 1.367,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

Giovanni Colombo € 60.663,00 di cui 1.302,00 gettone di presenza dal Comune di Lecco

NOI PER L’ITALIA

Filippo Boscagli € 41.532,00 di cui € 2.408,00 gettone di presenza dal Comune di Lecco

Paola Perossi – € 27.501,00 di cui € 1.041,00 gettoni presenza dal Comune di Lecco

FORZA ITALIA