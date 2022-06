Referendum, dai parlamentari della Lega appello a Mattarella

Arrigoni, Faggi, Centemero e Ferrrari in una nota si rivolgono al presidente della Repubblica

“Abbatta con parole chiare il muro del silenzio sul referendum, una censura su un’opportunità storica per gli italiani”

ROMA – “Chiediamo al Presidente della Repubblica un intervento con parole chiare per abbattere il muro del silenzio ed esprimersi sui referendum giustizia. Manca solo una settimana all’importantissimo appuntamento referendario del 12 giugno per riformare la giustizia e il silenzio dei media è sempre più ingiustificabile. Una vera e propria censura su un’opportunità storica offerta a milioni di italiani per cambiare marcia al Paese”.

Lo dichiarano in una nota parlamentari lecchesi della Lega Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega del Referendum in Lombardia, Antonella Faggi, Giulio Centemero e Roberto Paolo Ferrari.

“La Lega – aggiungono – sta conducendo con grande impegno, insieme al Partito Radicale, una campagna di informazione coinvolgendo sindaci, amministratori regionali, governatori, parlamentari ed europarlamentari. Riteniamo che dichiarazioni in prima persona del Capo dello Stato, che come noi condivide la necessità di una riforma della giustizia, potrebbero essere un segnale importante in questa direzione”.