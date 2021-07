LECCO – Undici gazebo allestiti dalla Valsassina alla Brianza per raccogliere le firme per indire il referendum giustizia. In cabina di regia il senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega in Lombardia del referendum sulla riforma della giustizia, insieme al segretario provinciale di Lecco Daniele Butti e al responsabile provinciale per il referendum Christian Malighetti. “Mentre a livello nazionale le firme raccolte per il referendum sulla giustizia superano abbondantemente le 300mila, i militanti, gli amministratori e i consiglieri comunali della Lega lecchese si preparano per il quarto weekend di fila tra i gazebo, in mezzo alla gente, per incontrarsi, ascoltare i cittadini, rispondere a domande e raccogliere le firme per una riforma chiesta a gran voce dai cittadini” puntualizza lo stesso Arrigoni.

“Da sabato quindi si riparte, per tutto il weekend e fino a martedì, con 11 gazebo organizzati sul territorio lecchese, dalla Valsassina alla Brianza. I moduli per la raccolta firme sono stati depositati anche in tutti i municipi dei comuni lecchesi”.

Questi i gazebo che saranno allestiti nel weekend:

SABATO 24 LUGLIO

• Lecco, Piazza XX Settembre, dalle 09.00 alle 12.30

• Merate, Piazza Manzoni, dalle 9.00 alle 12.30

• Valmadrera, Via Manzoni, dalle 8.30 alle 12.30

• Calolziocorte, Corso Dante (ex Legler), dalle 9.00 alle 13.00

• Pasturo, Piazza Vittorio Veneto, dalle 9.00 alle 12.30

DOMENICA 25 LUGLIO

• Imbersago, Piazza Leonardo Da Vinci, dalle 13.00 alle 18.00

• Olginate, Piazzetta Don Gnocchi, dalle 8.30 alle 12.30

LUNEDì 26 LUGLIO

• Missaglia, Via Papa Giovanni (area mercato), dalle 8.30 alle 12.30

• Mandello del Lario, Piazza Garibaldi (area mercato), dalle 9.00 alle 12.30

MARTEDì 27 LUGLIO

• Calolziocorte, Via Martiri delle Foibe (area mercato), dalle 9.00 alle 12.30

• Barzago, Via Cantù 4 (c/o sala civica), dalle 20.30 alle 23.00