Referendum Giustizia. Ore 16.40 in vantaggio il NO con il 54,12%

Diverso il dato provinciale dove il SI è in vantaggio col 55,39% (sezioni scrutinate 248 su 315)

Anche in regione Lombardia il SI è avanti col 53,71% (sezioni: 6.216 su 9.258)

AGGIORNAMENTO SCRUTINIO – Ore 16.40 – In vantaggio il NO a livello nazionale con il 54,12% (sezioni:47.123 su 61.533). Diverso il dato provinciale dove il SI è assestato sul 55,39% e il NO al 46,61% (sezioni: 248 su 315). Anche in regione Lombardia il SI è avanti col 53,71% (sezioni: 6.216 su 9.258).

AGGIORNAMENTO SCRUTINIO – Ore 16.12 – In vantaggio il NO a livello nazionale con il 54,63%, Diverso il dato provinciale dove il SI è assestato sul 56,53% e il NO al 43,47%.

AGGIORNAMENTO ORE 15 LUNEDI’ – A urne chiuse si attesta al 64,95% l’affluenza alle urne in provincia di Lecco. A livello regionale, in Lombardia ha votato il 63,61% (in aggiornamento), mentre a livello nazionale l’affluenza è stata del 58,83% (in aggiornamento).

AGGIORNAMENTO ORE 23 – Super il 50% per la precisione il 52,43% l’affluenza alle urne in provincia di Lecco alle 23 di questa sera, domenica. A Lecco l’affluenza è stata del 55,04%. Il comune con più affluenza è stato Colle Brianza con il 57,71%, mentre il comune lecchese con minor affluenza è stato Pagnona con 39,93%. A livello regionale, in Lombardia ha sinora votato il 51,71% (dato in aggiornamento), mentre a livello nazionale l’affluenza è stata del 45,92% (dato in aggiornamento).

AGGIORNAMENTO ORE 19 – L’affluenza in provincia di Lecco è stata dal 45,86% degli aventi diritto al voto. In città l’affluenza si è stata del 48,31%. Il dato nazionale vede l’affluenza al 38,88% (dato in leggera variazione riferendosi a 61021 sezioni su 61533). Il prossimo aggiornamento è previsto per le ore 23:00.

LECCO – Urne aperte anche in provincia di Lecco per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su una revisione costituzionale che interviene su sette articoli della Carta Costituzionale, con l’obiettivo di introdurre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, istituire due distinti Consigli superiori della magistratura – uno per i giudicanti e uno per i requirenti – e creare una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari, composta da 15 membri tra professori, avvocati e magistrati sorteggiati, con competenza disciplinare oggi attribuita al Csm.

Nel Lecchese, alle ore 12, quando risultavano pervenuti i dati da 313 sezioni su 315, l’affluenza si attestava al 17,92%. Un dato in linea con l’andamento nazionale che si attesta al 14,81% dato parziale proveniente da 53835 sezioni su 61533, il quale mostra una partecipazione superiore rispetto al referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora si era fermata al 12,2%.

Nel dettaglio, in città a Lecco (43 sezioni) l’affluenza alle ore 12 è stata del 19,34%. Tra i Comuni della provincia spicca Cremella, dove si registra la partecipazione più alta con il 22,11% (2 sezioni su 2), mentre il dato più basso si rileva a Esino Lario, fermo al 12,05% (1 sezione su 1).

Il voto proseguirà fino alle 23 di oggi e riprenderà domani dalle 7 alle 15. Trattandosi di referendum confermativo, non è previsto alcun quorum: sarà sufficiente la maggioranza dei voti validi per determinare l’esito. In caso di vittoria del sì, la riforma sarà promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale; in caso contrario, la legge approvata dal Parlamento non entrerà in vigore.