La mobilitazione della Lega per il referendum sulla riforma della giustizia

Nel weekend raccolte mille firme ai gazebo allestiti in provincia di Lecco. Si prosegue anche nel prossimo fine settimana

LECCO – “In soli 3 giorni di gazebo, in provincia di Lecco sono state raccolte oltre 1000 firme per i sei quesiti referendari sulla giustizia giusta. Oltre 25mila sono invece quelle raccolte in tutta la Lombardia, a dimostrazione che il tema sta particolarmente a cuore ai cittadini”.

Lo comunicano il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega in Lombardia del referendum sulla riforma della giustizia, insieme al segretario provinciale di Lecco Daniele Butti e al responsabile provinciale per il referendum Christian Malighetti.

“Si tratta di un risultato lusinghiero per il quale dobbiamo ringraziare la disponibilità e il grande impegno degli amministratori, dei militanti e degli attivisti della Lega, ma non possiamo certo fermarci qui!”, continuano gli esponenti leghisti.

“Si riprende già a partire da venerdì, per tutto il weekend e fino a lunedì, con i 16 gazebo organizzati sul territorio lecchese. Naturalmente .- concludono – è sempre possibile firmare presso il proprio Municipio”.

Questi i gazebo che saranno allestiti nel weekend: