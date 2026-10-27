Regazzoni (PD): “Boscagli promette, la sua maggioranza boccia. E la promessa resta parcheggiata”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

In campagna elettorale avevano promesso mezz’ora di parcheggio gratis per i lecchesi. Ora che governano, non vogliono nemmeno mettere una data sul calendario per realizzarla.

Ieri sera in Consiglio comunale la maggioranza Boscagli ha bocciato la mozione che ho presentato a nome del Partito Democratico per dare tempi certi e copertura finanziaria a una promessa contenuta nel programma elettorale del centrodestra.

Voglio essere chiaro: noi non abbiamo mai promesso la mezz’ora di sosta gratuita. E abbiamo scelto di non farlo perché la coperta è corta e abbiamo preferito destinare le entrate dei parcheggi a pagamento al finanziamento dei servizi per la comunità. Una scelta politica precisa, della quale ci siamo sempre assunti la responsabilità.

Ma questa promessa l’hanno fatta Boscagli e la sua coalizione. E ora tocca a loro mantenerla.

La nostra mozione non chiedeva di introdurre la gratuità dall’oggi al domani. Chiedeva semplicemente di fare i conti, capire quante risorse servono e programmare l’introduzione della misura nel 2028, attraverso il bilancio pluriennale 2027-2029. La maggioranza ha bocciato anche questo, senza indicare una data alternativa.

C’è poi un altro aspetto. Boscagli aveva promesso la prima mezz’ora gratuita, non una generica riduzione del costo della prima ora, come recentemente prospettato dall’Amministrazione. Sono due cose ben diverse. E cambiare le carte in tavola non significa mantenere una promessa.

È una questione di serietà nei confronti dei cittadini. Le promesse elettorali non possono essere buone per raccogliere voti e poi finire parcheggiate a tempo indeterminato.

Pietro Regazzoni

Capogruppo Partito Democratico, Consiglio comunale di Lecco