Regionali. Arriva Attilio Fontana: sabato fa tappa a Lecco e Merate

Il governatore uscente, in corsa per la rielezione, sarà a Lecco domani

Visita al mercato poi aperitivo in centro. Nel pomeriggio a Merate

LECCO – Il tour elettorale di Attilio Fontana fa tappa a Lecco: il presidente uscente di Regione Lombardia, candidato dei partiti di centrodestra e in corsa per il “bis” al Pirellone, sarà in città domani mattina, sabato.

Alle 10.15 è previsto il suo arrivo al gazebo della Lega al mercato cittadino. Alle 11 invece si terrà l’incontro con il prevosto Don Milani alla casa parrocchiale.

Alle 12 ci sarà invece un aperitivo con sostenitori e candidati al Bar Hemingway.

Nel pomeriggio Fontana sarà a Merate: alle 13.30 visita al cantiere di viale Verdi e alle 14.30 ai lavori per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Alpini.

Infine, alle 15, il governatore uscente visiterà l’azienda Technoprobe di Cernusco Lombardone.