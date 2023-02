Regionali: è Martin Prudente il candidato dell’Udc con la civica Fontana

Il sostegno dell’Udc alla lista civica Fontana

“Prudente si è candidato per dare voce e volto alle istanze dei giovani del territorio lecchese”

LECCO – E’ Martin Prudente il candidato dell’Udc nella circoscrizione provinciale di Lecco alle imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Giovane universitario, iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Cattolica a Milano, Prudente si è candidato per dare voce e volto alle istanze dei giovani del territorio lecchese nell’ambito del Consiglio regionale.

“Non crediamo e non vogliamo che le cronache quotidiane debbano occuparsi dei giovani solo per fatti di cronaca nera! I giovani sono il futuro della società e della nazione e sui quali occorre investire molto e seria-mente oggi, raccogliendo e intercettando le loro aspettative, le loro esigenze, traducendole in concreti progetti di sviluppo territoriale” fanno sapere dall’Udc lecchese, anticipando che sabato 4 febbraio Prudente incontrerà la comunità del territorio lecchese per presentarsi di persona.