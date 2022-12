Regionali, ecco i 4 candidati del Pd: i loro nomi al vaglio di Milano

Sciolta la riserva sui quattro candidati lecchesi in corsa alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio

L’ultima parola spetta però al direttivo regionale che si riunirà il 23 dicembre

LECCO – Il già parlamentare nonché ex sindaco di Cassago GianMario Fragomeli, la vice sindaco di Lecco Simona Piazza, il segretario provinciale dei giovani democratici Pietro Radaelli e Flavia Fiandaca, architetto, esperta di tematiche ambientali, già assessore a Verderio.

Sono i quattro nomi emersi come candidati alle elezioni regionali del prossimo febbraio (urne aperte il 12 e il 13 febbraio) per il Pd lecchese al termine della riunione del direttivo provinciale. Un incontro, quello di ieri sera, martedì, arrivato al termine di un lungo giro di consultazioni dal basso, territorio dopo territorio, chiuso lunedì con l’ultimo appuntamento a Calolzio, servito per ascoltare i circoli territoriali e capire istanze e desiderata.

La direzione provinciale ha fatto quadrato su queste candidature, che rispettano la pari rappresentatività tra uomini e donne così come previsto dalla legge regionale. L’ultima parola spetterà però al direttivo regionale che si riunirà il giorno dell’antiVigilia, il 23 dicembre, il giorno dopo la visita a Lecco del candidato presidente della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.