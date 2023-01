Regionali. Fontana al mercato a Lecco con i candidati della Lega

Tappa in città per il governatore uscente, in corsa per la rielezione

La Lega candida alla regionali Mauro Piazza, Cinzia Bettega, Anna Clara Bassani e Flavio Nogara

LECCO – Visita a Lecco per Attilio Fontana: come nella campagna elettorale de 2018, il governatore uscente di Regione Lombardia, in corsa per la rielezione come candidato della coalizione di centrodestra, ha scelto il mercato cittadino per la sua tappa in città.

Ad attenderlo, al gazebo della Lega, i rappresentanti locali del partito, i militanti e i quattro candidati al consiglio regionale che il Carroccio lecchese schiera per questa tornata elettorale: si tratta di Mauro Piazza, consigliere regionale uscente, Cinzia Bettega, capogruppo della Lega in Comune a Lecco, Anna Clara Bassani, all’opposizione nel comune di Valgreghentino, e Flavio Nogara, già coordinatore provinciale del partito.

“Non guardo ai sondaggi, l’importante è girare il territorio, cercare di presentare i progetti e far capire quale idea di sviluppo abbiamo in mente” ha spiegato Fontana

Riguardo ai suoi avversari Pierfrancesco Majorino del centrosinistra e Letizia Moratti, sua vice ora candidata per il Terzo Polo: “Non temo nessuno – ha commentato – credo che il bello delle elezioni sia la possibilità di parlare con i cittadini e mostrare le proprie idee. Poi evidentemente saranno i cittadini a fare le proprie scelte”.

Lecco, ha ricordato Fontana, “ha partecipato come territorio a diversi progetti regionali come quello delle aree interne e sarà ulteriormente valorizzato dalle olimpiadi. Sicuramente necessita dei miglioramenti dal punto di vista delle infrastrutture e le olimpiadi del 2026 sono l’occasione per realizzarli. Lecco ha un bellissimo lungolago ma devo dire che sono innamorato della Valsassina”.

Al mercato, questa mattina erano presenti, rispettivamente con gazebo e camper elettorale, anche gli ‘alleati’ candidati di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini e Fabio Pio Mastroberardino.

“Una lista forte, di persone competenti”

“E’ una lista forte, non guarda a tutto il territorio lecchese, è concentrato sulla città e dintorni, lo sappiamo, ma è fatta di persone che competono molto bene e questo è importante per noi, vogliamo lavorare tanto sulle preferenze” ha spiegato Daniele Butti, segretario provinciale della Lega, descrivendo la squadra di candidati messa in campo dal Carroccio.

C’è Mauro Piazza, consigliere regionale che ha concluso il suo secondo mandato al Pirellone e che nei giorni scorsi ha lanciato la sua campagna elettorale (vedi articolo):

“Importantissima la presenza oggi di Fontana, è l’occasione per mostrare alcuni dei lavori effettuati sul territorio grazie al ‘piano Fontana’ che ha permesso alla Lombardia di crescere in un periodo di grande difficoltà, come il post pandemia, dando quasi l’1% in più di Pil regionale, creando 60 mila posti di lavoro”.

Cinzia Bettega è da molti anni il punto di riferimento della Lega in Comune a Lecco:

“Il ruolo del consigliere regionale è un treno che corre su binario di due rotaie, uno di collegamento e d’informazione ai cittadini rispetto ai servizi e alle opportunità offerte dalla Regione, dai voucher per la scuola, alle misure per la disabilità, per la pratica dello sport, il sostegno alle imprese. L’altra rotaia è quella che mette in collegamento comuni, comunità montane con la Regione per quanto riguarda finanziamenti e bandi, importanti per recuperare risorse fondamentali alla crescita del territorio”.

Alle precedenti elezioni del 2018 era stata tra i più votati della lista civica a sostegno di Fontana: Anna Clara Bassani, insegnante già candidata sindaco a Valgreghentino, oggi si ricandida al Consiglio regionale con la Lega:

“Certamente porterei come tema principale la scuola – ci spiega – sono docente da quarant’anni, con diversi incarichi alle spalle. La mia attenzione sarà quindi verso la scuola, verso le famiglie e i bambini con difficoltà, per cercare di aiutarli ad essere protagonisti nella scuola, promuovendo e incrementando i progetti che possano sostenerli”.

Il Pirellone lo ha invece sfiorato nella precedente corsa elettorale, Flavio Nogara: già coordinatore provinciale del Carroccio ed ex consigliere comunale a Valmadrera, era stato eletto in Regione nel 2018 dovendo poi rinunciare alla carica in quanto incompatibile con il suo ruolo nel Cda di Ferrovie.

“L’azione sarà improntata alla prosecuzione sul percorso di autonomia che va portata termine perché significa più risorse, più servizi e anche maggiori responsabilità sulle decisioni”.

Nogara affronta poi due temi ‘cari’ alle opposizioni: “La sanità è un’eccellenza in Regione ma ritengo si possa dare un modo di lavorare diverso, ovvero che le decisioni non si debbano prendere solo sentendo dirigenti e primari ma anche medici, infermieri e utenza, perché con un quadro completo di chi vive il sistema sanitario sapremo dove bisogna intervenire – spiega Nogara – riguardo ai trasporti tanto è stato fatto sia da Trenord che da Rfi, c’era molto da recuperare e si sta correndo per efficientare la rete. Entro il 2025 ci saranno 220 treni di nuova generazione in servizio, renderanno le cose più veloci, sicure, con meno guasti e quindi meno ritardi”.